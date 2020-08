El regalo del Día del Niño en Handicap Deportes

View this post on Instagram

¡El regalo perfecto! Deslizá el carrusel y conocé estos combos súper divertidos para regalar a los chicos: ⚽Canilleras y pelota de fútbol desde $1.390 🏑Palo de Hockey + Bocha y funda desde $1.990 🏀 Pelota + Aro de básquet desde $2.800 🧘‍♀️ Mat + Gym ball desde $2.600 ¿Cuál les vas a regalar? ✴Tienda online www.handicapdeportes.com.ar / Locales en Córdoba Capital. 🔻3 cuotas sin interés*🔻 Envíos a todo el país. *Válido con Mastercard o Visa bancarizadas.