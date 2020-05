Hace 27 años: El día que un jugador de La Liga Nacional metió 63 puntos

Hace 27 años, más precisamente el 2 de mayo de 1993, Andrew Moten establecia el récord de puntos en La Liga Nacional. La noche histórica fue en el cuarto juego de las semifinales de la temporada 1992/1993, donde Gimnasia y Esgrima recibía a G.E.P.U de San Luis en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. El elenco comodorense, dirigido técnicamente en ese tiempo por León Najnudel –el creador de la Liga Nacional de Básquetbol-, llegaba a este encuentro 2-1 a su favor en la serie.

Aquella noche, el estadounidense Andrew Moten marcaría un antes y un después en su trayectoria, disputando "el mejor partido de su carrera", según sus propias declaraciones. Fueron 63 puntos en total, la máxima anotación en un partido de la Liga Nacional de Básquetbol, que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Un dato a remarcar, es que del total de sus tantos, 52 fueron convertidos en la segunda etapa del partido.

Hace unos años, Moten se refirió a ese récord en una nota con Clarín: "No puedo creer que luego de tantos años nadie lo haya superado. En ese momento no pude disfrutar haber hecho tantos puntos porque no sirvieron para ganar el encuentro. Quizás debí haber hecho 70 puntos, ja".

Pese a los 63 tantos de Moten, Gimnasia cayó (109-113) con GEPU, que esa campaña fue campeón de la máxima competición del básquetbol argentino. El extranjero de Quincy, Florida, hizo todo lo posible para ganar ese duelo, y su planilla personal deja ver lo bestial de su rendimiento.

PLANILLA

63 puntos.

12/17 en dobles (70%)

5/14 en triples (35%)

24/25 en libres (96%)

2 rebotes

1 tapa

3 robos

0 asistencias (se tenía confianza)

40 minutos

"Lo que hizo Moten durante toda la temporada fue tremendo, tenía una escopeta en la mano”, afirmó el Vasco Sergio Aispurúa, que esa noche acompañó a Moten en el goleo con 14 puntos. Por su parte, otro compañero, el entrerriano Sebastián Uranga remarcó las virtudes del americano: “Muchas veces lo teníamos que frenar por cómo iba para al aro constantemente".

Los 63 puntos de Moten. Video: Gentileza Básquet Retro.

Con un talento y un empuje descomunal, Moten logró el récord de puntos en un partido de Liga Nacional, y no solo eso, sino que fue en un juego de Playoffs. La misma cifra, y el mismo logro consiguió Michael Jordan, siete años antes (1986), al convertirle 63 puntos a los Boston Celtics, estableciendo la puntuación más alta para un partido de Playoffs en la NBA.

Lo curioso, es que a pesar de romper la marca, ninguno de los dos salió victorioso. Esa noche Larry Bird, ídolo de los Celtics e integrante del Salón de la Fama, quedó impactado y dijo "Dios se ha disfrazado de Michael Jordan". Qué hubiera dicho Bird, si hubiese estado en la capital del petróleo ese día, al ver que en tan solo 20 minutos, Andrew Moten brillaba con 52 puntos.

