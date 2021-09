Guzmán explicó porque no aumentarán las tarifas de luz y gas en 2022 para la mayoría de los sectores

El Ministerio de Economía, Martín Guzmán, emitió anoche un comunicado de prensa donde explica que la reducción de subsidios estatales a las tarifas de servicios públicos no implicará un incremento generalizado en la boleta de los consumidores.

El comunicado de Economía busca aclarar interpretaciones de distintos medios de comunicación y analistas sobre la posibilidad de un aumento de tarifas de los servicios públicos como luz y gas, a raíz de lo que marca el Presupuesto 2022.

Según el Presupuesto, los subsidios a las tarifas de servicios públicos serán de 1,5% del PBI y no de 1,8% como se estimaba –según el gasto actual- para que no hubiera incrementos tarifarios. Esa reducción de 0,3%, de acuerdo al Ministerio de Economía, será producto de una mejora en el precio del gas que se utiliza para uso residencial e industrial y de producción de energía eléctrica -se reducen en 600 millones de dólares las transferencias de consumidores a empresas al bajar casi a la mitad el valor del gas en dólares por millón de BTU-, e incrementos tarifarios “segmentados” –es decir, a usuarios con mayor poder adquisitivo. De cualquier modo, la instrumentación aún no fue explicitada-.

Dice Economía que “en vista de interpretaciones erróneas de algunos medios de comunicación sobre anuncios y decisiones de planificación presupuestaria recientes”, emite un comunicado aclaratorio.

Señala en esa línea, que “el Presupuesto 2022 establece un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del PBI. Se apunta a alcanzar este valor principalmente mediante tres acciones concretas:

-Caducidad de la Resolución 46, que había sido implementada en 2017 por la administración de Juntos por el Cambio y ofrecía un precio para el gas que oscila entre 7,50 USD/MMBTU en 2018 y 6,00 USD/MMBTU en 2021.

-El Plan GasAr adoptado en el año 2020 permitió -a partir del acuerdo y el diálogo con el sector privado- establecer un precio promedio de 3,50 USD/MMBTU.

-La caducidad de la Resolución 46 permitirá, en términos de subsidios, una reducción de aproximadamente 600 millones de USD, con respecto a 2021.

-Obras de infraestructura para el sector previstas en el presupuesto 2022 por más de $100.000 millones -principalmente en construcción de gasoductos- permitirá mejorar la distribución federal de la energía, mayor ahorro fiscal producto de sustitución de importaciones y menor costo del gas.

-Segmentación en el subsidio de las tarifas que permita construir un esquema tarifario más progresivo y seguir acompañando a los sectores que lo requieren a través de un uso eficiente de los recursos del Estado.

EL USO DE LOS DEG

Acerca del DNU 622, el ministro Guzmán puntualizó que la normativa dispone la incorporación al Presupuesto 2021 de la asignación de los DEG distribuidos por el FMI al pago de los próximos vencimientos con el organismo financiero.

El ministro explicó que la medida registra como recursos corrientes a los DEG y en contrapartida incorpora como pago de intereses y amortizaciones con el FMI por un total de 393.000 millones de pesos (partidas que no estaban previstas en el Presupuesto 2021).

Al mismo tiempo el DNU establece la emisión de una Letra Intransferible que permita mejorar la composición del financiamiento del Tesoro Nacional sin que se modifique el gasto primario presupuestado.

Finalmente, el ministro informó que el Tesoro destinará los 422.174 millones de pesos como contrapartida de la venta de DEG al Banco Central, al pago de los Adelantos Transitorios por 422.174 millones de pesos.

De este modo, ni hay mayor emisión ni modificaciones subrepticias del Presupuesto 2021 para aumentar el gasto.

