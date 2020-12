Gustavo Ng: “El Horóscopo es una mirilla para espiar a China”

El próximo viernes 18 de diciembre, Gustavo Ng presentará su nuevo libro Horóscopo Chino 2021. El año del Búfalo. En el evento vía Zoom, el autor compartirá detalles de la publicación y conversará con el público. El E-Book ya se encuentra a la venta en www.enredaccion.com.ar/tienda y en Google Play.

Asegura que está preparado para cualquier pregunta de los lectores y que el libro es un buen obsequio para estas fiestas. “Es regalarle a alguien una guía para un terreno por el que tendrá andar un año. Un regalo que dura, por lo menos, un año, y después dura más porque están las descripciones de cada signo, entonces puede quedar guardado y volver a abrirlo cada tanto. Además, sirve para compartir, una persona puede leerle a otro”, le dice ENREDACCIÓN en la previa al lanzamiento virtual.

En Horóscopo Chino 2021. El año del Búfalo anticipa consideraciones sobre el Año del Búfalo de Metal y su impacto en los doce animales del Horóscopo. Además, como explica la información de prensa, el material "nos permite acceder y conocer a la vasta cultura y sabiduría de este milenario pueblo de Oriente".

Ng es especialista en Cultura China, periodista y escritor, lleva publicados tres libros sobre China y dos dedicados al Horóscopo Chino: 2017, el Gallo de Fuego y 2018, el Perro de Tierra, ambos de Editorial Atlántida. En esta oportunidad, el sello es ENREDACCIÓN LIBROS.

¿Por qué hacer un libro sobre el Horóscopo Chino?

Los chinos han cultivado su cultura durante miles de años. Ellos han crecido, la globalización ha acercado a los países, entonces tenemos más acceso a sus logros culturales. El Horóscopo Chino si bien se conocía, ahora podemos profundizar y verlo mejor. Por un lado, poder aprovechar, tomar y recibir un pensamiento, una tradición de conocimiento que tiene miles de años. Además, no es solamente algo especulativo, tiene usos prácticos, porque los chinos siempre han sido muy pragmáticos, todo lo convierte en beneficio práctico.

¿A los argentinos le interesan más las predicciones?

Cualquier producto, en general, se puede banalizar. Algunos de ellos son superficiales, otros tienen capas profundas. En el Horóscopo Chino si uno escarba, va encontrando capas cada vez más profundas. Estar más cerca de la Cultura China nos permite profundizar en algunos aspectos del Horóscopo. Las predicciones o las características de cada signo, está bien, pero son superficiales. Es como si en arquitectura mirás una casa y decís es linda, pero si después entendés cuáles son las razones de los materiales utilizados o qué simbolismos se usaron, empezás a ver otras dimensiones. Entonces en la medida en que estamos más cerca de China, se pueden captar distintas dimisiones, y lo que podemos observar es que el Horóscopo es una mirilla par espiar a China. Adentro del Horóscopo están sintetizados muchos aspectos relevantes de la cultura china, como filosofía, mitología, historia, poesía, realidades étnicas, todo eso está dentro del Horóscopo. Entonces, además de ser útil, permite entrar a China por un costado muy interesante.

¿Qué aspectos te interesa indagar?

Si vos ves el instrumento para conocer, por ejemplo un telescopio, que fue un invento de una cultura en particular. Cuando los usas, estás mirando el mundo desde el punto de vista de esa cultura. Cuando uno mira el mundo desde el punto vista del Horóscopo Chino, se lo puede ver desde China. Además, dentro de la tradición china hay un principio de conocimiento que dice: para que conozcas algo, tenés que meterte adentro, transformarte en eso. Los doce animales son una invitación a que uno pueda transformarse en ese animal. Una persona es Mono, el Horóscopo la ayuda a ver el mundo desde el ser Mono, invita a que uno entre en “modo Mono#”. Eso te da experiencia, una experiencia de vida. El Horóscopo enseña a cómo ver y cómo operar, cómo actúa el Dragón o el Perro. Es como una gran enseñanza eso es lo que más interesa.

"Lo más importante es que luego de escribirlo, lo que me quedan son muchas preguntas".

¿Qué sensaciones te quedan luego de escribir un libro así?

Quedé exhausto –se ríe-. Lo más importante es que luego de terminar, lo que me quedan son muchas preguntas. Es el juego de las cajas china: vos tenés una pregunta, la respuesta está dentro de una caja; pero cuando abrís la tapa, hay una cantidad de objetos. Ninguno de esos objetos es la respuesta automática, si muchos de ellos tiran pistas; y además adentro de la caja hay otra caja, en la cual, nuevamente al abrirla habrá objetos y otra caja. Este procedimiento te abre nuevas preguntas. Siempre una respuesta abre una nueva pregunta. Por ejemplo, una respuesta sería “el Mono experimenta con el mundo”, pero de ahí surge preguntar qué lo motiva o qué significa experimentar. Como me gusta mucho el tema, me abre más preguntas y me genera más necesidad de pensar.

"No me interesa la cultura china como un conocimiento ornamental sino como uno que pueda hacerlo carne".

A medida que avanzas en tus investigaciones sobre China, ¿empezás a pensar como los chinos?

Se incorporan los conocimientos. Me interesa de verdad, no como un conocimiento ornamental sino como uno que pueda hacerlo carne. Cualquier persona con una predisposición a conocer honesta, el conocimiento adquiere se le hace carne. Si vas al campo y ayudas a tu tía en la huerta, regás, aprendes de cultivos, luego ese conocimiento forma parte de tu experiencia y de tu persona. Eso me pasa a mí.

En otra entrevista con ENREDACCIÓN comentaste que el libro tiene muchas puertas de entrada a la lectura, ¿por qué decidiste escribirlo así?

Porque a la gente le gusta leer así. Si alguien dice voy a tener un hijo Búfalo quiere saber cómo es ese tótem. Entonces, el libro trabaja de una manera que esa persona pueda entrar a cada lugar donde está el animal que busca. Es el modo que tiene la gente de leerlo. Como si fuera una casa redonda con muchas puertas.

PARA AGENDAR

Viernes 18 de diciembre, a las 19 horas:

Unirse a la reunión Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89196740956?pwd=eUNHeE9VdExLVmNaK2UreVEyTnc1Zz09

ID de reunión: 891 9674 0956

Código de acceso: 603654

--

