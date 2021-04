Gustavo Córdoba analiza el escenario político: “El peronismo y Juntos por el Cambio presentan potencialidad de fuga, de migración de votantes”

“Los que ya tienen una decisión de a quién van a votar, son los núcleos duros de cada sector. Falta mucho tiempo para la elección y el contexto no permite determinar hacia donde van a ir ese grupo de votantes (indecisos). Lo que sí, de alguna manera, podemos especular, es que los dos grandes grupos de votantes (peronistas y de Juntos por el Cambio) presentan potencialidad de fuga, de migración”. La definición es del consultor Gustavo Córdoba, que analizó ayer los principales datos surgidos de la última encuesta nacional de Zuban, Córdoba y Asociados con ENREDACCIÓN.

Dice también que no cree que el gobierno haya perdido crédito luego de un año y medio de gestión complicado por las crisis sanitaria y económica: “El gobierno tiene eventualmente problemas para poder facturar todas las acciones que lleva a cabo. Hay como una concentración excesiva de utilizar a Alberto Fernández como el principio y el fin de la comunicación gubernamental y se nota la falta de un armado más profesional, que permita una construcción más narrativa, que le dé al gobierno una épica o un relato que pueda ser al mismo tiempo pedagógico y explicativo de los desafíos que enfrenta el gobierno.

Vía Whatsapp, en medio de una tarde con agenda cargada, fue desgranando algunos elementos que componen el escenario político, social y electoral del país y que se vuelcan en esta entrevista.

El 32% asegura que votará por candidatos del gobierno; un 28,5% del electorado se encuentra indeciso, ¿Ese enorme grupo de indecisos se puede volcar al bloque oficialista, al bloque opositor, o a nuevas opciones?

Los que ya tienen una decisión de a quién van a votar, son los núcleos duros. Falta y el contexto no permite determinar hacia donde van a ir ese grupo de votantes. Lo que sí, de alguna manera, podemos especular que los dos grandes grupos de votantes presentan potencialidad de fuga, de migración de votantes. Juntos por el Cambio por el lado de los libertarios. Y el peronismo, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires con alguna formación como la de Florencio Randazzo o alguna dirigencia vinculada a (Juan Manuel) Urtubey. Así que en principio no es motivo de preocupación, pero habrá que ver un poquito más adelante, ya con las candidaturas puestas sobre la mesa y los frentes conformados, allí vamos a poder hacer un análisis más en profundidad.

Los principales dirigentes nacionales tienen diferencial negativo de imagen (más imagen negativa que positiva), Horacio Rodríguez Larreta cae poco, pero cae; la imagen de la gestión de gobierno también tiene diferencial negativo; la democracia como sistema prevalece, pero con la mitad de los consultados. ¿Qué nos están diciendo estos datos?

En general, hay una marcada insatisfacción con el sistema democrático que era previo a la pandemia. La pandemia no hizo sino profundizar esos desencantos, esas frustraciones que en la Argentina lo estamos viendo prácticamente en la mitad de la población. Eso también tiene con la falta de herramientas que tienen las dirigencias para afrontar estos momentos. Se nota un altísimo grado de improvisación y eso le pasa factura a la credibilidad, no solo de los políticos sino también a las dirigencias y por consecuencia al sistema democrático. Por eso el impacto en las imágenes negativas de prácticamente toda la dirigencia, no es sólo en este estudio nacional, sino en todos los estudios que hacemos a nivel local o provincial en cualquier lugar del país.

-Baja la disposición a participar de las PASO y hay un núcleo de 25% que dice que no concurrirá. ¿Qué participación electoral estimas puede haber? ¿Por qué?

Lo de la participación electoral nosotros lo inauguramos en la elección municipal de Río Cuarto, cuando preguntamos en el contexto de la pandemia, si la gente iba a votar o no. En todas las encuestas, que hicimos en Río Cuarto, siempre se mantenía fijo un 50% que decía iba a ir a votar seguro. Finalmente ese fue el porcentaje que terminó yendo a votar. Me parece que es clave y es crucial hacer un seguimiento de este dato para seguir viendo la predisposición a incluirse electoralmente, dado que esto no tiene efectos neutros ni una mirada inocente. Claramente los sectores que manifiestan un compromiso más firme a la hora de ir a votar son los sectores más jóvenes de edad, y se verifica una correlación de voto al Frente de Todos. Mientras que los sectores más renuentes a ir a votar son los de mayor edad y también correlacionados con el voto a Juntos por el Cambio. Este es un dato que marca hoy, el grado de incertidumbre que tiene la sociedad argentina, y habrá que ver cómo evolucionan los niveles de contagios porque va a depender exclusivamente de eso.

-¿Qué haya en menos de dos años de gestión semejante núcleo de indecisos, implica que el gobierno se quedó sin crédito político o este es muy bajo?

No. El gobierno tiene eventualmente problemas para poder facturar todas las acciones que lleva a cabo. Hay como una concentración excesiva de utilizar a Alberto Fernández como el principio y el fin de la comunicación gubernamental y se nota la falta de un armado más profesional, que permita una construcción más narrativa, que le dé al gobierno una épica o un relato que pueda ser al mismo tiempo pedagógico y explicativo de los desafíos que enfrenta el gobierno. Nada de eso se ve, el gobierno con Alberto como vocero principal o único al principio alternaba buenas y malas y ahora alterna más malas que buenas. Habrá que ver si esto le puede llegar a pasar factura en el momento electoral. El momento electoral en si mismo está bastante lejos, no obstante hay que decir que si se votase hoy, seguramente el gobierno sufriría una merma en el caudal electoral, pero como el voto es contextual y seguramente cuando votemos en octubre y noviembre, el calendario de vacunación va a estar más avanzado que ahora y que el contexto económico puede mostrar un perfil diferente, bueno pensando en eso, el gobierno puede pensar que tenga un margen de maniobra un poquito más importante que el que tiene ahora.

¿Por qué surge que la comunicación oficial tiene un “alto” nivel de rechazo (56%)?

Lo que tiene rechazo, en general, es como la comunicación del gobierno ha trabajado la pandemia y la prueba está en el altísimo grado de incumplimiento de los protocolos sanitarios, de los cuidados, tiene que ser muy forzado el control, con fuerzas armadas y con las fuerzas de seguridad en la calle para que la gente corte la circulación. El problema central es que la falta de coherencia, la falta de profundidad, la falta de una verdadera comunicación de riesgo ha conspirado contra el cumplimiento de parte de la sociedad de los protocolos sanitarios. El problema sigue siendo que no es culpa de la gente, en tanto y en cuanto el gobierno no ha trabajado bien la forma en la que debería haber comunicado las alertas, en la que debería haber comunicado los riesgos, etc. Apelar al comportamiento individual o apelar a que cada uno de nosotros es grande y ya sabe hacer lo que tiene que hacer, no alcanza. Por eso, la mayoría de la población, casi un 60% pone el acento en que la comunicación no es buena en materia sanitaria.

¿Qué es lo que está haciendo mal el gobierno?

No observo algo puntual que algo está haciendo mal. Hay una sensación generalizada de que había esperanzas y expectativas de que el gobierno y sobre todo Alberto Fernández tuvieran un desempeño gubernamental que a la fecha no ha sido cumplido. Hay una frase que repetimos en la mayoría de los estudios que hacemos, que evalúa el grado de frustración de la sociedad respecto del presidente Fernández y hemos notado un incremento del volumen de los que se sienten defraudados. Eso no significa que no lo puedan volver a votar, porque hemos detectado que en ese casi 60% que opina de esa manera, si uno lo filtra por votantes de Alberto Fernández en 2019, uno de cada tres votantes de Fernández siente algún grado de frustración, pero eventualmente habrá que ver si llegado el momento electoral, el gobierno lograr recomponer las expectativas y sobre eso volver a reunir las voluntades que le permitieron llegar a la presidencia.

