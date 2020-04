Grave: los supermercados denuncian a industrias y proveedores por suba de precios y faltante de productos

La Cámara de Supermercados de Córdoba denunció a las industrias y distribuidoras de alimentos por no respetar los precios de provisión de mercaderías y fijarlos por encima de los precios máximos dispuestos por el gobierno nacional con motivo de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus a partir del pasado 6 de marzo. También revelan alteraciones en las condiciones de comercialización y cuotificación de las entregas de los productos.

“Venimos a denunciar que las empresas cordobesas no podemos cumplir con tales exigencias ya que la mayoría de los productores, fabricantes y distribuidores de los productos, no respetan tales condiciones, atentando contra nuestra responsabilidad social de brindar alimentos, sobre todo en productos de consumo básico y masivo como harinas, arroz, aceite, azúcar, etc., ya sea por aumentos en los precios de venta por modificaciones en las condiciones comerciales, o en falta o cuotificación de entrega de la mercadería”, dice el comunicado de prensa de los supermercadistas.

Agrega que “todas las acciones especulativas que la industria alimenticia está poniendo como regla para poder proveernos, no hace más que poner en jaque al normal suministro de la población, dejándonos dos opciones: tomar el camino del indefectible traslado al precio al consumidor (con las consecuentes sanciones), o bien dejar de aceptar aumentos corriendo serio riesgo de desabastecimiento”.

En ese sentido, señalan que “los supermercados estamos obligados a respetar los precios máximos resultantes de la aplicación vigente a ese día y, de no hacerlo, las consecuencias principales son multas o clausura de locales”.

Sigue diciendo la Cámara de Supermercados que “estamos gestionando y denunciando ante organismos oficiales estas actitudes irresponsables de proveedores que incrementan sus costos sin medir las posibles consecuencias. Mientras esperamos que tomen las medidas necesarias para corregir esta actitud, no nos queda más que informar al público consumidor sobre la escasa o nula intervención a los grandes monopolios de la industria, y sobre las consecuencias que tendrá para la población”.

Explican que “los supermercados no somos formadores de precios. Estamos trabajando para sostener nuestras estructuras, y seguir brindando un servicio esencial a la población. Somos un importante eslabón en la cadena. Esta crisis sanitaria nos atraviesa a todos y por todos los medios estamos abocados a tratar de que cada uno ponga de su parte, sin especulaciones ni conductas abusivas”.

Finalmente afirma la entidad que “debemos poner de manifiesto esta dura realidad, para que, de una vez por todas, pongamos el foco de atención donde debe estar, y visibilizar a los responsables que no acompañan a las medidas gubernamentales, y que serán responsables, claro está, de estas derivaciones indeseadas, de no adecuarse a la normativa vigente”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.