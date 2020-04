González García: "La cuarentena no se puede prolongar indefinidamente y se administrará la salida"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó ayer que “no se puede prolongar una cuarentena indefinidamente y la salida se administrará con un criterio epidemiológico, geográfico y de tipo de actividad”. Las aseveraciones del titular de la cartera de Salud fueron realizadas ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, durante una videoconferencia.

“El tránsito es un mecanismo terrible de transmisión, sobre todo es fundamental evitar el tránsito” subrayó Ginés. “Algunos municipios si no tienen casos, si no tienen circulación de gente interjurisdiccional no tienen tanto riesgo. Algunas provincias se han puesto medio feudales, no aconsejamos eso, pero no lo podemos cambiar”, remarcó y como ejemplo mencionó que “hubo trabajadores que fueron a la cosecha y dieron la vuelta a la Argentina porque no los dejaban entrar a alguna provincia”. Y agregó al respecto: “Estamos tratando de manejar las cosas y no que estas cuestiones nos manejen a nosotros”.

En ese marco también mostró diferencias con las provincias que decretaron la obligatoriedad del uso de los barbijos. En ese sentido, señaló que podría complicar el abastecimiento para el personal de salud por lo que solicitó “racionalidad” ya que “el equipamiento más crítico es el barbijo quirúrgico, el N95. Si una provincia decide que se use barbijo en la vía pública está bien, pero por favor que el N95 se resguarde para el trabajador específico que lo requiere”.

Cuando el presidente Alberto Fernández anunció el último fin de semana la extensión de la cuarentena pidió a los gobernadores que analizaran cómo y qué actividades podrían flexibilizarse y protocolos para regularlas sin riesgos. Para el ministro, esa etapa de apertura comenzará después del 26. De todos modos, advirtió: "Si la cantidad de casos se acelera más de lo que nosotros podemos controlar, vamos a volver a frenar".

“La evolución va por debajo de las expectativas más optimistas y yo sigo siendo optimista”, respondió sobre el número de contagios. El pico de contagios y muertes se preveé, dijo, para mediados de mayo. “No digo que vamos bien, pero vamos menos mal que otros países, porque tomamos todas las medidas juntas y no escalonadamente”.

"Si nos va mal y la semana que viene se empieza a incrementar, cambia todo, pero como viene hoy, la hemos postergado y la curva la hemos aplanado de una manera bastante razonable”, detalló.

"Claramente por mucho que uno trabaje en mejorar la respuesta de los servicios de salud, si uno no regula la demanda, no administra la forma en que se presentan los casos, ningún sistema pueda dar respuesta, y cuando no hay respuesta se eleva tremendamente la letalidad", apuntó.

Dijo también que “se está haciendo bien la cantidad de muestreos” y explicó que "el sistema de salud tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace dos meses; por ejemplo, la mitad de las camas de cuidados intensivos están vacías, hay unas 4.200 disponibles”.

González García sostuvo que "se están produciendo "120 o 130 respiradores por semana y se van a duplicar en los próximos días. Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante".

Respecto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, González García sostuvo que

Cómo se cuida al personal médico fue otra consulta reiterada. El ministro admitió que es su mayor miedo: “Los trabajadores de la salud tienen una tasa alta de entre el 10 y 12% de contraer la infección”.