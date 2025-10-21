Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Golpe a la clase media: Algunos servicios públicos subieron hasta 900% durante la gestión libertaria

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza Diario de Cuyo).

La adopción por parte del gobierno de Javier Milei de una política de desregulación y dolarización tarifaria después de asumir en diciembre de 2023, pegó en la línea de flotación de los sectores medios. En lo que va del año, los subsidios ya sumaron $6 billones, lo que representó una caída del 46% respecto de 2024.

Entre diciembre de 2023 y octubre de este año la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 514%, es decir, se multiplicó por seis. Esto supone que si un hogar de clase media pagaba 50 mil pesos entre gas, electricidad y agua en noviembre de 2023, en estos últimos 22 meses pasó a afrontar unos 300 mil pesos, lo cual explica las dificultades de los sectores medios para llegar a fin de mes.

Turismo

LOS DATOS 

Mientras las tarifas subieron más del 500% en 22 meses, el índice de inflación subió 171%, según el seguimiento que realiza el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). El servicio de agua se incrementó en el mismo período 376%, la energía eléctrica 228%, el gas natural 913% y el transporte 852%. La mayoría de esos incrementos se produjeron durante el primer año de gestión de Milei.

En lo que va de 2025, la canasta de servicios se desaceleró y acumula un aumento de 21%, mientras que se estima una inflación acumulada es del 24% hasta octubre.

Epec

Con respecto al mismo mes de 2024, el costo de la canasta total se incrementó por debajo del índice general de precios del periodo, ya que el incremento fue de 26% mientras que para el IPC se estima un incremento del 31%.

El incremento interanual más importante fue en la factura de transporte, con un aumento del 36% respecto a octubre de 2024, es decir, por encima del IPC estimado y en gas natural del 24%.

Por otra parte, el gasto en agua y energía eléctrica aumentaron 18% y 16% respectivamente en términos interanuales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

Presentan proyecto de ley para liberar las fumigaciones en todo el país

Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor...

Hace 7 días

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Piden denunciar en la Corte “el incumplimiento de la Nación respecto a la Caja de Jubilaciones”

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), le pidió al Fiscal de Estado Jorge Córdoba que denuncie a la nación por “el incumplimiento...

Hace 7 días