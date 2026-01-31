El Gobierno endurece la quita de subsidios: Luz y Gas con aumentos graduales y bonificaciones transitorias en 2026

El Ejecutivo nacional implementa este año el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reduce el alcance de las ayudas estatales a la energía y elimina la anterior segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3). Ahora solo existen dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

El principal ajuste en los requisitos de acceso es la reducción del tope de ingresos para mantener el beneficio. Antes se permitía hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT); ahora el límite es de 3 CBT, equivalente a alrededor de $3.771.987 (según datos de noviembre 2025). Quienes superen este umbral pasarán a pagar la tarifa plena.

En el caso de la electricidad, el costo del kilovatio-hora (kWh) experimenta un fuerte incremento: pasa de aproximadamente $43 a $115 en el cargo variable para consumos sin subsidio o por encima del bloque bonificado. Para amortiguar el impacto, el Gobierno estableció una bonificación general del 50% sobre el consumo base durante todo el año (con topes de 300 kWh en meses de alta demanda —verano e invierno— y 150 kWh en el resto).

Además, de forma extraordinaria y solo en 2026, se aplica una bonificación adicional que comienza en 25% en enero y disminuye gradualmente mes a mes hasta llegar a 0% en diciembre. De esta forma, el cargo variable efectivo para los beneficiarios arranca en torno a $44 en enero y sube progresivamente.

Para el gas natural por redes, el subsidio del 50% se concentra exclusivamente en los meses de mayor consumo residencial por frío: de abril a septiembre. Durante el resto del año (incluyendo el verano), los usuarios pagan la tarifa plena, con un precio de referencia de US$3,80 por millón de BTU. Al igual que en la luz, opera la bonificación extraordinaria del 25% inicial en enero (que decrece hasta fin de año), aunque en los meses sin subsidio base su efecto es menor.

Las facturas de gas natural, gas propano indiluido por redes y electricidad también contarán con ese descuento extra durante el primer año para suavizar la transición.

Los usuarios del Programa Hogar (que acceden a garrafas de gas envasado) se integran al nuevo esquema. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos (alrededor de $21.000) durante el invierno, y del 50% del costo mensual en el resto del año.

Según estimaciones oficiales de la Secretaría de Energía, el impacto en las boletas será acotado para la mayoría de los beneficiarios. En los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará en promedio menos de $22.000, el 66% menos de $44.000 y el 81% por debajo de $67.000. En el caso del gas, durante el invierno el 56% abonará menos de $14.000, el 75% menos de $56.000 y el 83% menos de $73.000.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

