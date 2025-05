Gloria Carrá en Córdoba con “Sex, la obra”: “Pareciera que gozar fuera un pecado”

“Todos estamos atravesados por el sexo, pero es un tema que todavía se nos dificulta. Hay mucho tabú, nos da vergüenza, como si gozar fuera un pecado”, dice Gloria Carrá, una de las protagonistas de “Sex, la obra”. Sin embargo, asegura que con esta pieza de José María Muscari, el público se va contento y con la mente abierta. “Hay algo liberador en la obra, de poder atravesar el goce con alegría, con felicidad, sin culpa, entendiendo que a todos nos pasa lo mismo. Por supuesto somos diferentes y tenemos gustos distintos, pero todos estamos atravesados por el sexo”, comenta la actriz, días antes de la llegada a Córdoba Capital como parte de la gira nacional.

“Sex, la obra” es un spin-off del espectáculo creado por José María Muscari, “Sex, viví tu experiencia” que lleva seis temporada en cartel en CABA. En este caso, se trata de una pieza teatral de texto, con un elenco de cuatro que se completa con Diego Ramos, Julieta Ortega y Nicolás Riera. En la ciudad de Córdoba se presentan este 24 y 25 de mayo en el Teatro Ciudad de las Artes.

¿“Sex, la obra” busca desmitificar el sexo?

La obra toca el tema sexual para todos los gustos, sin prejuicios y sin juzgar. La obra, me pasó a mí también haciéndola, te abre un poco la cabeza a otros gustos, a gente que le gusta hacer las cosas de otra manera. También habla de la fidelidad, de la soledad, tiene muchas aristas.

Fuiste parte del elenco original de “Sex, viví tu experiencia”, ahora con esta nueva propuesta de Muscari, ¿en algún momento vergüenza o prejuicios que derribar?

No sentí vergüenza nunca, para nada. Muscari me convocó para “Sex” y me dieron muchas ganas de hacerla. Si bien no tenía prejuicios ni vergüenza, siento que me expandió, que mi mente se abrió, que pude ver un montón de formas de amar y vivir el sexo, eso me hizo bien y está buenísimo. No me da vergüenza en absoluto, al contrario, lo disfruto un montón.

Están girando por el país, ¿la recepción es la misma?

Sí. Ya de entrada la gente está muy excitada al comienzo de la obra, pero para bien, como muy predispuesta. La gente siente y sabe que la va a pasar bien. Con la obra se ríen, se divierten, se sacan prejuicios, pasa eso y se va con muchas ganas, se van muy alegres.

¿Qué expectativas tienen del encuentro con el público de Córdoba?

Veremos, no tengo idea. En el momento de lo sexual somos todos bastante parecidos, algunos más o menos desinhibidos, pero todos tenemos ganas de hablar de ese tema. Va a estar buenísimo.

¿Hay una necesidad de hablar de sexo?

Siento que sí, que nos acostumbramos mucho a estar hablando de tragedias, de cosas tremendas, de si alguien mató a alguien en la calle, que no alcanza la plata. Todas cosas oscuras pero que ya están en lo cotidiano, conviven con nosotros, eso es como natural. Y el sexo que es lo que nos da placer, no es natural, al contrario “oh no, mejor no”. Es algo que está buenísimo poner sobre la mesa, empezar a hablar. Y también pasa, por ejemplo cuando vas al teatro, que te pones a hablar de lo que fuiste a ver. Acá te da la posibilidad de, si fuiste con amigas hablar de eso; si fuiste con tu pareja quizás hablás de tus fantasías. Me parece que es una obra que abre.

“Sex, la obra”

Una obra de texto sobre el universo del goce. Un espectáculo teatral en donde el sexo es el tema central y el humor un lenguaje reflexivo. Cuatro grandes intérpretes para abrir interrogantes con glamour e inteligencia: ¿Te reís cuando gozas? ¿O gozar es cosa seria?

Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta ortega y Nicolás Riera se suben al escenario y no hacen personajes: son ellos mismos atravesados por el discurso sexual.

PARA AGENDAR

Sábado 24 y domingo 25 de mayo, a las 21, en Teatro Ciudad de las Artes, Av. Pablo Ricchieri.

