Ginés González García: "Tenemos la posibilidad de tener la vacuna en el primer trimestre del 2021"

El ministro de Salud, Ginés González García, estimó que "en el primer trimestre del año que viene Argentina tendrá su vacuna contra el coronavirus", calificó el anunció de la vacuna rusa como "una adivinanza" y adelantó que la semana próxima "un laboratorio chino anunciará que probará la vacuna en la Argentina".

El ministro, durante una entrevista con la TV Pública, destacó que "en el primer trimestre del año que viene tenemos la posibilidad de tener la vacuna en la Argentina, para ello estamos negociando con las tres firmas que están en punta en el desarrollo de la vacuna".

En este aspecto, el ministro adelantó que "habrá otros tres laboratorios que probarán en la Argentina su vacuna, la semana que viene lo hará un laboratorio chino que tiene su estudio en fase tres".

Respecto al anuncio de Rusia sobre la aprobación y registro de una vacuna, González García consideró que "es una adivinanza, nosotros pedimos información a la embajada rusa y no nos contestaron nada, este anuncio es más que nada una batalla geopolítica y el anuncio también tiene este tenor".

"Si esa vacuna no pasó la fase tres quiere decir que lo que demostró es que no hace daño, para decir que esa vacuna previene el coronavirus hay que trabajar en más casos y eso se demuestra en la fase tres ", dijo el ministro.

Por otra parte, el ministro negó que desde el Gobierno se realice "una campaña del miedo" y aseguró que "lo que queremos decirle a los argentinos es que hemos logrado un éxito extraordinario, hoy somos uno de los tres países que tenemos menos mortalidad respecto a la cantidad de casos".

"Entendemos la situación sociológica de cansancio y de enojo pero también hay especulación política", explicó el ministro y agregó: "Los que nos dicen que esta no era la mejor alternativa no nos dicen cuál es la alternativa, no nos gusta el encierro pero estar aislado, salir poco y cuidarse es lo más efectivo probado aquí y en el mundo".

El ministro precisó, además, que "no queremos perder lo que hemos logrado por desobediencia e individualismo, en la Argentina está muy extendido el virus, hoy sólo en tres provincias no hubo casos, tenemos que tener conciencia que estamos ante un problema serio del cual no hemos salido".

Gonzalez García destacó que en la Ciudad de Buenos Aires "hay un número muy estable que tiene que ver con el número de testeos que se hacen por día, si en un día se hace PCR a una determinada cantidad de personas, todos los días encontrará un número similar, eso no quiere decir que el virus no tenga una circulación importante en uno de los conglomerados más grandes del mundo que es el AMBA".

Respecto a la continuidad de la cuarentena más allá del 16 de agosto, el ministro destacó que "tomamos la decisión el último día porque tenemos la última información disponible, pero no vemos una tendencia descendente, por lo que en mi opinión tendriamos que seguir con algunas otras medidas, pero esto no lo decido yo".

González García se manifestó en contra de las reuniones sociales y afirmó: "Hay que trabajar duro, usar barbijos, cuidarse, es antipático decirlo pero el incremento de casos en las provincias tuvo que ver con las reuniones sociales, eso es muy contraproducente y peligroso, la libertad no es la libertad de contagiar y contagiarse".

Indicó que una de las provincias en las que hubo una explosión de casos en los últimos días es Jujuy, que ya tiene casi 4000 casos en muy poco tiempo.

"Estamos enviando un equipo de 24 profesionales a Jujuy para reforzar la atención allí. Todas las provincias me preocupan" dijo González García y aseguró que "existen formas terapéuticas que sirven para atenuar la virulencia del virus como el plasma y el suero equino. Nos han dicho que anda muy bien y tenemos muchas expectativas en él".

(Con información de Agencia Telam).

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.