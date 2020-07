Gill dio positivo de COVID-19 e investigan si violó la cuarentena yendo a una fiesta con más asistentes que los permitidos

El secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente en uso de licencia de Villa María, Martín Gill, confirmó anoche que dio positivo de coronavirus. En tanto, la fiscal de Instrucción de esa ciudad cordobesa, Juliana Companys, investiga si participó de la fiesta de cumpleaños de su madre el fin de semana y si en ese encuentro hubo más de 10 personas, que es el máximo permitido en la actual fase de la cuarentena preventiva.

Gill es, además, uno de los principales dirigentes del peronismo cordobés que trabajó por la candidatura presidencial del actual mandatario nacional, Alberto Fernández, y uno de los referentes principales del “albertismo” para disputar la herencia del ciclo político iniciado por José Manuel De la Sota en 1999 y que ahora conduce Juan Schiaretti.

Anoche, en una serie de tuits emitidos desde Buenos Aires, a través de su cuenta personal, confirmó que el hisopado que se realizó el lunes había dado positivo de la enfermedad. Allí no hizo mención explícita a la investigación judicial abierta en Córdoba, tampoco si había participado del festejo de cumpleaños de su madre, pero deslizó que "cumplo mi rol como trabajador esencial y circulo con la autorización correspondiente, de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país”.

El hilo de Twitter publicado por Gill, dice lo siguiente:

- "Hace instantes (martes 7 de julio, a las 23 horas) me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche (lunes 6 de julio) dio positivo para Covid-19. Me encuentro asintomático y aislado en Buenos Aires. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo."

- "Desde que comenzó la lucha contra esta pandemia hemos trabajado incansablemente en mejorar la infraestructura sanitaria de la Argentina, construyendo y ampliando hospitales."

- "Cumplo mi rol como trabajador esencial y circulo con la autorización correspondiente, de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país."

- "Fui adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes. Como lo plantea nuestro presidente Alberto Fernández, estamos atravesando el momento más difícil."

- "Es clave cuidarnos para minimizar el riesgo de contagio todo lo que se pueda. Agradezco las muestras de preocupación, cariño y afecto. Cuidémonos más que nunca."

Mientras que ayer por la mañana, el Ministerio Público Fiscal, informó de que investigaba una posible violación de la cuarentena, en la que podría estar involucrado el funcionario nacional. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa titulado “Fiscalía inició actuaciones para determinar si se violó la cuarentena en un encuentro familiar en el que habría participado el intendente de Villa María Martín Gill”.

Detalla el texto de prensa, que “la Fiscalía de Instrucción de Villa María, a cargo de Juliana Companys, inició actuaciones judiciales con el fin de determinar una eventual sucesión de hechos que podrían ser violatorios de las normas de prevención sanitaria por la pandemia de coronavirus”.

Cuenta que “en primer lugar, se intenta precisar si en el domicilio de Carla Gill, (hermana de Martín Gill, actual intendente con uso de licencia y funcionario del gobierno nacional) se realizó el pasado fin de semana un encuentro familiar (festejo de cumpleaños de la madre de los mencionados) con un número superior de asistentes autorizados”.

Explica que “también se busca saber fehacientemente si a ese encuentro asistió el mencionado Martín Gill, quien de acuerdo a información que se trata de precisar, habría sido hisopado el viernes de la semana pasada en la municipalidad de Florencio Varela para evaluar si era portador de Covid 19. Según registros que también se intentan confirmar, Martín Gill, habría sido incluido a la nómina nacional de personas con resultado positivo de COVID-19. En ese contexto, es que la fiscal Companys se comunicó con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Villa María, a fin de que se tomen las medidas sanitarias correspondientes”.

