Georgieva celebró la intervención financiera de Estados Unidos y dijo que “apoya plenamente” el programa económico

La titular del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: Prensa / Archivo).

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este jueves que el swap de los Estados Unidos con Argentina son “excelentes noticias” y resaltó el respaldo del organismo al “sólido programa económico” de Argentina. 

“@SecScottBessent ¡Excelentes noticias sobre su poderosa acción para Argentina! ”, expresó Georgieva, sobre la inédita intervención de Estados Unidos en la economía argentina -vendiendo dólares y comprando pesos a través del Banco Santander-, un episodio sin precedentes en la historia argentina. Nunca antes un tercer país había intervenido pasando por encima la soberanía monetaria del país.

En la red social X, dijo que “el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas”.

Esta tarde, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo.

Asimismo, el presidente Javier Milei celebró el auxilio de los Estados Unidos y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

