Gastón Whelan mira a Europa, pero considera Uruguay y México como opciones

"Hoy voy a considerar cualquier tipo de oferta. Por ahí lo que me puede llegar a tirar un poco es algún país que tenga una situación crítica con el Coronavirus, pero creo que es evaluable y una necesidad, así que México y Uruguay son una opción. Europa sería lo ideal, pero el tema mío principalmente son los papeles, que sigo tramitándolos", explica sin titubeos Gastón Whelan al ser consultado por Enredacción sobre su futuro.

La situación del capitán de Instituto en la pasada temporada, es similar a la de muchos jugadores que quedaron libres luego de la cancelación definitiva de La Liga Nacional hace casi un mes. Sin contrato con el club de Alta Córdoba y con la incertidumbre que genera la falta de certezas con respecto al regreso a las canchas en Argentina, Whelan tiene preparada su valija por si surge una buena oferta del exterior.

"Cuando se dio por finalizada La Liga, fue un golpe anímico para la motivación, para entrenar enfocado y diariamente en el departamento. Ahora es parecido el panorama, porque uno continúa con la incertidumbre al no saber cuándo arrancará la próxima Liga", afirma el base.

Y agrega que, "en mi caso particular el contrato con Instituto terminaba esta temporada, así que estoy hablando permanentemente con mi agente para ver qué novedades tenemos, si se sabe algo de la próxima Liga o si hay alguna oferta del exterior que me ayude a crecer".

Gastón Whelan no es un jugador más en la institución albirroja. Fue el encargado de manejar los hilos de los distintos equipos que llevaron a Instituto a su época más gloriosa en el básquet nacional e internacional. Siendo el primer base, llegó a la final de la Liga Sudamericana en 2018, a la semifinal de La Liga en la temporada 2017/2018, a la histórica final contra San Lorenzo en la 2018/2019 y a las semifinales contra Flamengo en la Champions League.

Sin embargo, a la hora de pensar en una renovación, el ex Hindú aclara que, "conmigo en particular no se han comunicado, han estado hablando con mi representante y todavía les queda una charla pendiente para saber qué es lo que pretende, o cuál es la idea a futuro por parte de Instituto, esa es la situación mía".

Whelan no duda. Europa es su sueño desde chico y una cuenta pendiente. Su agente Carlos Prunes, tiene la mirada puesta allí pero todavía no hay nada concreto. El caso de Pedro Barral -ex base de Obras Sanitarias la temporada pasada- que logró dar el salto al viejo continente y jugará en la Liga B de Francia, es un antecedente. La idea del cordobés es similar a la de "Pepo".

"Según lo que hable con mi representante, en Europa sin papeles es otro panorama y entras en una devaluación de costo-beneficio. No solo en cuanto a la parte económica, sino al crecimiento y a la liga donde uno se va a jugar. En mi caso particular todavía no hay ninguna oferta, pero las opciones son ligas como la de Bélgica, la de Portugal, la de Suiza, son ligas menores a comparación de las ligas más pesadas como puede ser Italia, España o Francia".

"La realidad es que hoy en día con esta incertidumbre que tenemos en La Liga Nacional, sentimos la necesidad de buscar alternativas en el mercado exterior. No solamente por la parte económica, sino que estamos hablando de que vamos a estar seis meses frenados, porque la hipótesis fuerte es que arranque en enero la próxima Liga Nacional", suma.

A pesar del parate abrupto y sin la posibilidad de entrenar, Whelan confiesa que el grupo de Whastapp con sus compañeros en Instituto está más activo durante este último tiempo. "Algunos han quedado varados acá en Córdoba como el “Loku” (Martín) Cuello, Cristian Amicucci, y el “Negro” (Pablo) Espinoza. Así que cuando hay novedades del mercado, o de La Liga, cuando algún dirigente sale a hablar, lo compartimos en el grupo y siempre damos algunas opiniones al respecto".

Por último, llega la hora de analizar el futuro de La Liga Nacional. Un torneo que el base cordobés conoce desde que empezó a jugar con Weber Bahía hace 7 años atrás. "Se barajan muchas hipótesis debido a la falta de respuestas y certezas, entonces se habla de una Liga más corta para abaratar costos, y uno no puede dejar de lado que la parte económica va a golpear fuerte", reflexiona.

Y no duda: "Así como ha golpeado a los comercios, ha golpeado a los clubes, a los sponsors, el tema del dólar calculo yo que hará disminuir las fichas extranjeras para la próxima temporada, para lo cual eso generaría una Liga más nacional y competitiva. Creo que siempre La Liga Nacional busca la manera para salir a flote y siempre termina siendo una Liga competitiva. Entonces, esperemos que así lo siga siendo".

