Gastón Whelan: "Elegí Olímpico porque es el lugar indicado para seguir desarrollando mi juego"

Luego de cuatro temporadas manejando los hilos de Instituto, Gastón Whelan firmó con Olímpico de La Banda para jugar la próxima temporada. El base cordobés afirmó a este medio que no recibió ninguna oferta por parte de "La Gloria" y decidió continuar su carrera en el proyecto que lidera Leonardo Gutiérrez.

"Elegí el proyecto de Olímpico porque creo que es el lugar indicado para seguir desarrollando mi juego. Tuve una comunicación telefónica con Leo, donde me comentó la idea de juego, lo que espera del equipo y de mi rol, me trasmitió confianza y libertad para desarrollar mi juego. Seguramente me aportará su experiencia y sus conocimientos para seguir creciendo", aclaró el base.

Sin dudas que Whelan era uno de los jugadores más queridos por el pueblo albirrojo. Desde su llegada en 2016, el base comandó al equipo en la época más gloriosa del club, llegando a jugar las finales de La Liga Nacional, la final de la Liga Sudamericana y las semifinales de la Champions League. Incluso en la última temporada se hizo cargo de la "cinta" de capitán.

"Instituto me dejó momentos muy lindos, anécdotas y mucho aprendizaje tanto a nivel personal como deportivo. Es un club que me abrió las puertas desde el primer momento y me hicieron parte de una familia estupenda. La verdad que me sentí muy querido y se los agradeceré siempre", explicó.

A su vez, el cordobés les dedico a los hinchas un mensaje especial por Twitter, y desde su cuenta oficial, el club de Alta Córdoba le respondió con palabras de agradecimiento y dejó la puerta abierta para un posible regreso en algún momento de su carrera.

Gracias a vos Gastón por defender la camiseta con profesionalismo y pasión. Éxitos en lo que se viene y será a la próxima. 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/CBDkPUkjKV — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 11, 2020

El arribo de Whelan al conjunto santiagueño es una apuesta interesante. Su jerarquía individual sumada a la experiencia en definiciones importantes, le da un plus al plantel comandado por "Leo" Gutiérrez.

La temporada pasada, el base promedió 8,8 puntos, 3,5 asistencias y 2,8 rebotes. De esta manera, se suma a Guillermo Aliende, Rodrigo Gallegos, Santiago Arese, Diego Guaita y Luciano Ortiz. Además, en estos días Olímpico quiere cerrar con el escolta Eric Flor.

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.

--