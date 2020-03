Gastón Whelan: "El estudio me viene bien para mantener la cabeza ocupada, si no, la cuarentena se hace más densa"

Hace cinco días que Gastón Whelan no sale de su departamento por la cuarentena obligatoria que debe cumplir. Al igual que el capitán, el resto de sus compañeros se mantienen aislados luego de su viaje a Brasil, el jueves pasado. "El profe (Nicolás Acosta) nos mandó una serie de actividades, un mini plan. La verdad que tratamos de adecuarnos y por ahí uno apela a la creatividad de lo que tenemos acá en el departamento para entrenar", nos cuenta el base.

Acostumbrado a moverse todos los días, el capitán albirrojo confiesa que por momentos tiene ganas de caminar por las paredes, y reconoce que practicar Zumba fue una manera de canalizar esa energía. "Lo de la zumba, más allá de que es algo gracioso, sirve para hacer aeróbicos, que, al vivir en un departamento más bien chico, es una alternativa para reemplazar a las pasadas y el ejercicio que uno hacía en los entrenamientos".

La relación con el resto del plantel se mantiene todos los días por Whatssap e Instagram, donde Whelan se animó a desafiar a sus compañeros Martín Cuello y Santiago Scala para que se filmen con sus parejas haciendo Zumba. "En realidad, fue como para lanzar una excusa de hacer algo de la Zumba y que no me gasten tanto, sino que quede como un “Challenge”, pero bueno, el “Loku” lo hizo con la novia hoy y el “panda” no, porque es más reservado viste (risas).

Más allá de las cuestiones deportivas, Whelan también aprovecha el tiempo para enfocarse en sus estudios, donde está cursando la carrera de Marketing en la Siglo XXI. "Por las mañanas mi novia hace integraciones en el sector de la docencia, así que ella se pone a trabajar y yo aprovecho para hacer cosas de la facultad. El estudio me viene bien para tener la cabeza ocupada porque sino sería mucho más denso, menos llevadera la cuarentena".

¿Hasta que día tienen que cumplir la cuarentena?

Bueno primero que nada hay que ver cómo esto se va desarrollando día a día, pero en un principio nuestra cuarentena llega hasta el 28 de marzo. Ese es el día que supuestamente volvemos a entrenar, pero de todas maneras habrá que ver si en los días previos el Presidente o la Organización Mundial de la Salud toma alguna medida y eso repercuta en La Liga. También obviamente si en ese tramo aparece algún síntoma será una alerta para nosotros y se pateará para más adelante. Es una situación que se va viendo día a día y en base a eso se irán tomando decisiones.

Si todo sigue su curso normal, podrían entrenar recién dos días antes del reinicio de La Liga. ¿Cómo ves esa situación, te parece casi imposible esa fecha para la reanudación?

Si, en realidad es una situación que repercute en todos. Si bien han dicho que La Liga se reanuda el 30, habrá que ver las medidas que se tomen. No sé si se irá a jugar directamente el día 30 porque estamos todos en una situación muy parecida: con poco entrenamiento o nulo, entonces habrá que ver cuando estemos más cerca de la fecha sinceramente. Desconozco lo que se está pensando, pero calculo yo, que llegando a la fecha se hará un común acuerdo entre todos para decidir que es lo mejor, porque el tema de no entrenar nos ha sacado de ritmo.

Justamente, este parate llegó en el momento donde el equipo estaba empezando a encontrar el ritmo ideal, e inclusive se genera una incertidumbre el no saber cuándo van a poder volver a jugar, me imagino que es una mezcla de sensaciones…

Si, la verdad que sí. Veníamos jugando medianamente bien, tratando de ser un poco más regulares en nuestro volumen de juego y bueno creo que este parate les influye a todos los equipos. Entonces es una situación que creo que es mejor prevenir, y esta bien la decisión que se tomó de tener cuidado, de ser precavidos. Creo que en otros países por ahí se ha subestimado el tema del Coronavirus y ahora están lamentando la propagación. Así que las medidas que se han tomado nos hacen bien a todos.

EL PARTIDO EN RÍO

En la previa al partido con Flamengo también se generó una incertidumbre por la posibilidad de jugar a puertas cerradas luego del anuncio de la Secretaría de Deportes, pero en Brasil la decisión fue jugar con público. ¿Cómo vivieron esos momentos previos al encuentro? ¿Sabían que en Argentina habían tomado esa decisión?

Nosotros estábamos muy tranquilos, porque Brasil en ese entonces no era un país de riesgo. Nuestro partido fue un jueves y recién acá en Argentina se estaba tomando la medida de jugar sin público, y por eso Quimsa y San Lorenzo lo hicieron así. Pero nosotros allá estábamos tranquilos. Sí no sabíamos que iba a pasar si forzábamos un tercer juego, porque eso si estaba suspendido antes de jugar el partido. También sabíamos que La Liga acá se estaba jugando a puertas cerradas, me acuerdo que jugó Boca contra Bahía, La Unión contra Platense, y que era algo rondaba en la previa, pero nosotros estábamos enfocados en el partido contra Flamengo.

Y después del partido, ¿tuvieron contacto con algún dirigente del Flamengo? ¿saludaron a los jugadores de fútbol del Flamengo y al entrenador Jorge Jesús que se acercaron al partido?

Y, yo no los vi durante el partido la verdad, pero había público y después vimos las imágenes del partido y estaban ellos mirando. Había gente, espectadores al borde de la cancha, pero nosotros no tuvimos ningún contacto, ningún roce, ningún saludo con ellos. A lo sumo el contacto con los jugadores lógicos de un partido, saludamos a los árbitros, pero nada fuera de lo normal. Si compartimos el mismo espacio, pero en ese entonces no sabíamos nada.

Me imagino que saber que no había tercer juego con fecha confirmada, hizo que se tomarán el segundo punto de otra manera, con mayor relevancia. ¿cómo se mentalizaron para el partido? ¿y cómo explicas el dominio del primer tiempo?

Creo que el factor que mencionas jugó a favor, porque teníamos la obligación de ganar para forzar un tercer partido y no sabíamos cuando sería la fecha. Eso nos hizo salir con una intensidad, con una concentración alta que nos permitió tener un primer tiempo muy bueno, permitiendo solamente 21 puntos. Además, teníamos sumatoria de pases, teníamos dinámica, y ellos plantearon una defensa de cambios, entonces no nos quedamos estáticos, más bien buscábamos movilidad para marearlos a ellos. Así nos quedaron tiros cómodos que en Córdoba no habíamos encontrado.La idea era esa, no ir de paseo, no ver que pasaba, sino tratar de buscar nosotros el partido partiendo desde la defensa.

Cuando Flamengo recuperó la ventaja en el arranque del último cuarto parecía que se los llevaba por encima, pero ustedes tuvieron una reacción clave para sostenerse hasta el final. ¿qué fue lo que les permitió la reacción? ¿la actitud de no rendirse y darlo todo? ¿el orden táctico que venía desde el banco? ¿las dos cosas?

Si, son variables que están siempre en juego y algunas tienen más importancia que otras. Por ejemplo, la jugada donde el “Negro” termina volcando la pelota fue una jugada diseñada por el “Sepo” (Sebastián Ginóbili), que en principio era para que tire un triple el Santi Scala, pero la defensa de Flamengo se confundió y quedó Espinoza solo, no es una sola variante, en ese caso jugaron varias. Lo que sí, es que no estábamos encontrando nuestro juego, Flamengo nos estaba dominando en ese pasaje y teníamos que tratar de buscar algo de claridad después de tanto tiempo sin soluciones.

¿Cómo se tomaron la derrota?

Es una mezcla de cosas. Obviamente que tristeza, dolor, pero también la sensación de haber dejado todo y por eso estamos tranquilos, pero con la bronca de que si hubiésemos jugado mejor al básquet como en el primer tiempo, podríamos haber ganado. Insisto, no por veinte sino por cinco o menos, y eso es lo que más duele.

