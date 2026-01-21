Gas natural: Modifican las pautas para la conexión de nuevos usuarios a la red

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso un nuevo esquema de procedimientos obligatorios para las personas que soliciten el acceso al servicio de gas por redes en Argentina. La medida busca eliminar la falta de información que tienen los ciudadanos sobre el estado de sus trámites y reducir la asimetría de conocimiento entre los usuarios, los instaladores matriculados y las empresas distribuidoras.

A partir de estas disposiciones, todo futuro usuario deberá registrarse de manera obligatoria en el portal digital de la distribuidora de su zona mediante una declaración jurada que incluya sus datos personales y un correo electrónico validado.

Una vez cumplido este paso, la empresa deberá enviarle información sobre las etapas del proceso, los plazos asociados y un listado de los instaladores matriculados habilitados en su jurisdicción.

La normativa fue presentada a través de la Resolución 15/2026 del ENARGAS, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El documento establece la apertura de una consulta pública por un plazo de 30 días corridos para que las distribuidoras, subdistribuidoras y el público en general presenten comentarios u observaciones sobre el proyecto.

El nuevo sistema define que el instalador matriculado continúa siendo el nexo técnico ineludible para gestionar la incorporación al servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones.

No obstante, la distribuidora tiene ahora la obligación de notificar directamente al usuario, vía correo electrónico, cada avance, aprobación, rechazo o penalidad que ocurra durante el trámite.

El reglamento también estandariza los tiempos de respuesta de las empresas prestadoras.

Según el proyecto, la distribuidora debe responder a las solicitudes de factibilidad de suministro en un máximo de 30 días hábiles.

Para las inspecciones parciales de obra, el plazo es de 3 días, mientras que la inspección final debe realizarse en un término de 10 días hábiles tras el pedido del matriculado.

Finalmente, una vez aprobada la inspección final y solicitado el alta, la colocación del medidor de gas debe concretarse en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del pago de la tasa correspondiente.

Las empresas también deberán organizar programas de capacitación para los instaladores matriculados sobre estos nuevos procedimientos tecnológicos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

