Gabriela Estévez: “La pobreza y desigualdad que tiene Córdoba no debería existir con el nivel de riqueza que tiene la Provincia”

Gabriela Estévez, la diputada nacional y candidata a Vicegobernadora de la Provincia por el Frente Creo en Córdoba, la marca del peronismo nacional y el Kirchnerismo en Córdoba, afirma que “La pobreza y desigualdad que tiene Córdoba no debería existir con el nivel de riqueza que tiene la Provincia”. Señala que terminar con esa situación de “indignidad” es una de las tareas principales que hay por delante. También alerta por el desarraigo que vacía los pueblos y ciudades del interior por falta de horizonte: “Hay que volver al proyecto de la Córdoba industrial que este Gobierno de (Juan) Schiaretti abandonó, para generar puestos de trabajo de calidad, en blanco y con altos salarios, en el interior, para que los jóvenes se queden en sus pueblos”.

La Alianza Creo en Córdoba reúne a peronistas y partidos aliados al kirchnerismo. El intendente de Embalse, Carlos Alessandri, es el candidato a Gobernador.

La entrevista con la principal referente de La Cámpora, en Córdoba, se realizó en la Casa Patria, frente al Parque Sarmiento, el viernes pasado. Los que siguen, son los principales tramos de la conversación.

En el slogan publicitario de Creo en Córdoba dice: “Hay opción”. ¿Cuál es la opción?

Es la idea de una Provincia que pueda desarrollarse en un contexto de equidad social. Nosotros tenemos en Córdoba, una Provincia extremadamente rica con una enorme potencialidad, pero con una enorme concentración también. A pesar de ser una de las más ricas, es una de las provincias que tiene los mayores índices de indigencia, de desocupación y de pobreza. Eso habla de lo desequilibrada que está nuestra provincia y habla también que esa enorme riqueza no se redistribuye. Entonces, la opción que nosotros queremos ofrecer es una provincia que pueda crecer, que pueda desarrollarse con la gente adentro.

¿Cuál es la fórmula para hacerlo?

Generando trabajo de calidad. ¿Cómo se hace eso? Volviendo al proyecto de provincia industrial. En este momento, tenemos un modelo que primarizó la economía, nosotros producimos mucho en el sector agropecuario, que va directamente al puerto, pero en el medio no se dan procesos de industrialización que permitan que esa riqueza se redistribuya a nivel provincial, generando puestos de trabajo de calidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer y esa es la apuesta que queremos. Buscamos que se genere en el interior de la Provincia, donde están las zonas productivas, procesos de agregado de valor que permitan que, en principio, los jóvenes puedan arraigarse a su comunidad y no tengan que migrar. Eso es algo central. Tienen que tener acceso a puestos de trabajo de calidad para que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Además, esto permite que los pueblos crezcan y se desarrollen porque tienen trabajadores con poder adquisitivo que consumen en sus lugares, que construyen allí. Creemos en ese proyecto de provincia y en ese proyecto de país. Por eso decimos que somos una opción. Es una opción totalmente distinta al modelo de provincia que tenemos en este momento, donde vemos la concentración de la población en 4 o 5 ciudades y donde todo el interior está absolutamente despoblado, con una enorme riqueza, pero con pueblos muy pobres y trabajadores muy precarizados.

El schiarettismo ha puesto como adversario político al kirchnerismo y al kirchnerismo como responsable de todos “los males”. ¿El kirchnerismo y el peronismo nacional puede cambiar está lógica en la Provincia?

Estoy convencida de que sí. Pero incluso quién ha sido el líder más importante del peronismo en la Provincia de Córdoba, que fue José Manuel De la Sota, estaba convencido de que debía ser así. De hecho, había producido un acercamiento muy importante, había una discusión política muy profunda al respecto de construir la unidad del peronismo provincial y nacional, y de salir a defender las banderas históricas del peronismo, generando un proyecto de provincia que tenga un correlato con el proyecto de país.

Creo que los cordobeses y las cordobesas no están en contra del modelo kirchnerista. Si creo que (algunos) han construido un relato sobre el kirchnerismo en torno de la construcción de un enemigo y que eso se ha implantado con un discurso único que se construyó con los medios de comunicación y un cierto sector de la política y que no había una contraposición en torno a otro discurso que saliera a dar esa discusión de carácter público. Nosotros, como construcción política, estamos dispuestos a dar esa discusión en términos públicos, en términos de poder confrontar modelos, poder explicar cuáles son las consecuencias de determinados modelos que están muy asentados en Córdoba, qué es lo que ha significado para nuestra Provincia, en términos de los niveles de endeudamiento que tenemos, que son en moneda extranjera; lo que ha significado eso en términos de ajuste, perjudicando a los sectores más sensibles de la economía; cuánto ha perjudicado eso a nuestro modelo educativo y a nuestro modelo de atención de la salud pública. Creemos que es necesario hacerlo porque eso está permeando ya en la sociedad. Lo vemos con los sectores vinculados a la educación pública, a la salud pública, a los sectores que necesitan el acompañamiento por parte del Estado, que han comenzado a plantear con mucha fuerza que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no los está acompañando. Eso tiene que ver con las definiciones políticas que se han tomado, vinculadas al orden de prioridades que se han marcado dentro de la agenda política del Gobierno provincial. Nosotros creemos que se puede hacer distinto, queremos presentar esa opción y creemos que desde ese lugar también podemos dar la discusión que va a permitir que se entienda lo que significa el proyecto kirchnerista, peronista, para conseguir la justicia social.

¿Cuáles son los tres ejes principales de la propuesta y de lo que ustedes creen que debe cambiar en la Provincia?

Primero, la generación de trabajo de calidad, a partir del agregado de valor a lo que se produce desde el sector agropecuario. Eso es fundamental, la Provincia y Argentina, son tremendamente competitivas en términos de la industria agroalimentaria, eso nos permitiría generar muchos puestos de trabajo en el sector industrial, esos puestos de trabajo son bien pagos y en blanco, es decir con derechos laborales. Eso es central, y Córdoba podría ser punta a nivel nacional en el desarrollo de esa industria. Segundo, la alianza estratégica entre el sector público y privado, entre nuestras universidades públicas y el sector industrial, para que pueden generar procesos de industrialización que nos permitan competir en el mundo. Tercero, el cuidado de nuestros bienes naturales comunes. Córdoba conserva sólo un 3 por ciento del bosque nativo, creemos que hay que trabajar mucho en planes de remediación y en la protección de nuestras cuencas hídricas. Creemos también que hay que trabajar mucho en la reconversión del tipo de cultivo que se lleva adelante en la Provincia de Córdoba, para cuidar la salud de todos.

También hay que discutir políticas de arraigo. Tenemos una Provincia que está profundamente despoblada en el interior y que tiene concentrado más de 35% de su población en la ciudad de Córdoba. A ello, hay que sumarle que si mirás el mapa provincial, en las principales ciudades tenés más del 75% de la población en un 15-20% del territorio. Estamos hablando de grandes problemas. Cuando uno tiene una concentración demográfica como esta, lo que generas son grandísimos problemas como los vemos en Córdoba. Tenemos una ciudad superpoblada, que además tiene todo el arco que la rodea con bolsones de pobreza donde las personas viven en condiciones de indignidad. Eso no puede pasar en una Provincia con el nivel de riqueza que tiene la nuestra. Eso es no tener una buena planificación económica.

¿El gobernador Juan Schiaretti “juega” con el macrismo con su propuesta de “frente de frentes”?

Lo dijo él, no lo dije yo. Schiaretti habló de construir un “frente de frentes”, que incluye al macrismo. Creo que acá, en Córdoba, las otras dos propuestas que se presentan (Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio) forman parte de una misma propuesta, porque tienen un mismo vértice en una misma jefatura política que representa el proyecto de Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, y todo ese entramado. Por eso nosotros decimos que somos la opción. Porque somos los únicos que estamos por fuera de ese proyecto.

