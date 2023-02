Gabriela Estévez: “El plan de pago de deuda previsional beneficiará a 130 mil cordobeses”

La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos, FdT) encabezó un acto en apoyo a la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional. “Necesitamos que toda la ciudadanía nos ayude a persuadir a los representantes que se niegan a dar quórum y a debatir esta ley por razones políticas y electorales. Necesitamos que tengan conciencia de cuánto van a perjudicar a 130 mil cordobeses y cordobesas”, dijo la legisladora nacional.

La actividad tuvo lugar en el auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional Luz y Fuerza (SiReLyF), en la ciudad de Córdoba. Participaron Martín Gila, Jefe de ANSES Regional Centro, los sindicatos SECAFPY, ATE, APOPS (Anses), UTI y UPCN-Alta Gracia (Pami), el Centro de Jubilados y Pensionados Observatorio, el Centro de Jubilados y Pensionados Solidaridad, el Centro Vecinal Villa El Libertador, el Centro Vecinal Las Palmas y el Centro Vecinal Observatorio.

Estévez apuntó a través de un documento difundido a los medios que “es muy importante que tengamos conciencia del enorme perjuicio que le hace a nuestra sociedad que esta ley no se apruebe. Esa es responsabilidad de los representantes del pueblo en el Congreso y hay muchos de esos representantes que no quieren dar la discusión”.

Detalló que “a partir del 1° de marzo no hay más moratoria. No se va a poder jubilar nadie que no tenga los 30 años de aportes. Por eso es tan importante la sesión que convocamos para el 28 de febrero. Necesitamos que toda la ciudadanía nos ayude a persuadir a los representantes que se niegan a dar quórum y a debatir esta ley por razones políticas y electorales. Necesitamos que tengan conciencia de cuánto van a perjudicar a 130 mil cordobeses y cordobesas”.

La diputada kirchnerista expresó que perjudica “no solamente los que no pueden jubilarse ahora, sino también los que no van a poder jubilarse en algunos años. Además, esto también perjudica a los municipios y comunas de nuestra Provincia. Necesitamos que los representantes de nuestra Provincia estén en la sesión, si logramos que estén todos los diputados y las diputadas de Córdoba esta ley sale”.

Por su parte, Gila señaló que “la moratoria que no quiere discutir la oposición tiene un universo de afección directa de más de 800.000 personas a nivel nacional, pero el impacto de esta política pública es mucho más amplio. Esta política afecta a todo el barrio donde viven y a toda la familia de estas personas”.

Finalmente, Haide Graciela Montagna, jubilada, dijo que “yo trabajé como empleada de casa particular y nunca me hicieron un peso de aporte, pero igual gracias a Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández de Kirchner) y Amado (Boudou) me jubilaron. Gracias a la jubilación me siento una mujer independiente y tengo los remedios de PAMI”.