Gabriel Sabatini será la nueva embajadora de Renault para la marca E-Tech en Argentina

Renault Argentina anunció que la ex tenista argentina, Gabriela Sabatini, será la nueva embajadora de la marca E-Tech en nuestro país. Sabatini, además de ícono del deporte nacional, es una de las figuras argentinas que más ha trascendido en la historia deportiva a nivel global. A lo largo de su riquísima carrera deportiva profesional, obtuvo 27 títulos en singles y 12 en dobles, alcanzando lo más alto del ranking donde llegó a ser la N°3 del mundo.

“Nos enorgullece anunciar que Gabriela Sabatini será la nueva embajadora de la marca E-Tech de Renault Argentina. Más allá de su excepcional talento deportivo e integridad , que la convierte en un verdadero ícono del deporte nacional, Gabriela posee un talento natural que potencia todo lo que encara en la vida; ese espíritu es lo nos motivó a unir fuerzas, donde su compromiso con los valores humanos conecta con aquellos promovidos desde Renault”, anunció Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina. “La elección de Gabriela va en sintonía con la nueva estrategia global de la marca de potenciar la gama Renault E-Tech 100% eléctrica que pronto estará disponible en Argentina y que nos ayudará, sin lugar a duda, a seguir conectando la marca con la innovación y la tecnología para un mundo más sustentable. Esto representa nuestra visión a futuro y la transformación que el Grupo Renault encaró en los últimos años”, agregó el directivo.

La compañía automotriz francesa señaló que la elección de Gabriela Sabatini -considerara la mejor tenista argentina de todos los tiempos, se basó en dos pilares fundamentales: la movilidad sostenible y la responsabilidad social.

“Estoy muy entusiasmada y orgullosa de que Renault me haya convocado para que sea parte de esta revolución que como marca está encarando. Es un honor y, a la vez, una gran responsabilidad para mí representar a una marca tan importante y arraigada en el ADN de nuestro país”, señaló Gabriela Sabatini, en su rol como nueva embajadora E-Tech para Renault Argentina.

“Con Renault nos une la misma ambición y valores. Juntos vamos a trabajar no solo en promover la movilidad sustentable, si no también, en impulsar el deporte y el tenis con la iniciativa social Give Me 5. Este es un proyecto que representa una causa que en lo personal me conmueve y motiva a acompañar este importante desafío”, agregó Sabatini.

Para Renault la electrificación es un hecho. Renault es pionera y está en la vanguardia de la movilidad eléctrica, con más de 10 años de experiencia en la concepción, desarrollo, fabricación y comercialización de vehículos eléctricos. La nueva gama E-Tech conecta la innovación y la tecnología, sin dudas la movilidad que Renault impulsa para el futuro, representadas en 3 modelos que se verán próximamente en el mercado argentino: Megane E-Tech 100% eléctrico, el Kwid E-Tech 100% eléctrico y el Kangoo E-Tech 100% eléctrico.

En cuanto al pilar social, la estrategia se enmarca en gestionar una transformación hacia una compañía verde, tecnológica, consciente de la importancia de apoyar a las comunidades y al ecosistema social para apoyar el desarrollo social y la inclusión. Con una nueva filosofía de “Car maker, Care makers”, Renault se orienta a la fabricación de vehículos, cuidando tanto a quienes los diseñan, los producen y quienes los conducen, tomando en cuenta el planeta donde circulan. Este propósito se traduce en tres grandes campos de acción: la seguridad, el ambiente y la inclusión. Es por ello, que junto con Gabriela Sabatini en su rol de embajadora buscará impulsar el proyecto GIVE ME 5 con el objetivo de cumplir el compromiso que asumió Renault a nivel global de impulsar el desarrollo del deporte.

En las próximas semanas, la automotriz francesa anunciará distintas actividades donde van a estar trabajando en conjunto para cumplir con los objetivos previstos de esta importante alianza.