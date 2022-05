Gabriel Deck: “Mi infancia me hace valorar todo en el presente”

El alero argentino de Real Madrid, Gabriel Deck, reconoció este jueves que su infancia en el pueblo de Colonia Dora, en Santiago del Estero, le hace valorar “todo en el presente”.

“La verdad es que mi infancia ha sido muy bonita a pesar de haber sido también un poco dura en el sentido de que faltaban recursos y demás. Pero creo que me ha dado muchas enseñanzas para hoy valorar todo lo que uno hace en el presente y lo que uno tiene en el día a día”, destacó el “Tortuga” en una nota con el sitio EuroHoops.

“Hoy en día estamos con un comedor social, que justo lo habíamos abierto antes de la pandemia. Después, nos obligó a dar un paso atrás todo lo que ha pasado con la Covid-19, pero siempre tratando de ayudar y de hacer algo en cuanto se puede. Estando lejos es muy difícil y uno trata de encontrar la gente adecuada para ello”, contó el ex NBA.

Deck es una de las figuras del seleccionado nacional y también de la Liga ACB de España aunque su compromiso social se mantiene en su tierra, donde muchos niños le hacen acordar a su “pasado”.

“Soy el mismo chico que se ha ido hace más de 10 años y sigo de la misma forma. Habla bien de la gente que conozco y de mí, sigo siendo el mismo. Cada vez que vuelvo, disfruto muchísimo de eso”, recordó.

De hecho, el ex Quimsa de Santiago del Estero y San Lorenzo de Almagro regresa cada vez que tiene “algunos días libres” a su pueblo, como sucedió el año pasado en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Si mi padre no hubiese hecho el aro de básquet con la rueda del tractor para que juguemos con mi vecino o mi hermano, si no me hubiese llevado también a practicar, hoy no sé qué sería de mí. Seguramente, estaría estudiando o haciendo otra cosa, pero no jugando a baloncesto”, afirmó.

Por otro lado, el santiagueño se refirió a su paso por Oklahoma City Thunder en la NBA: “Son oportunidades únicas que se presentan quizás una sola vez en la vida. Para nosotros, que no tenemos muchos jugadores que hayan pasado por esa liga, es algo asombroso llegar a tener una oportunidad de esas. Así que creo que, en su momento, era aprovecharla y vivir la experiencia”.

Además, Deck se manifestó acerca de su buen presente en Real Madrid, donde atraviesa su segunda etapa, y es candidato a ser campeón de la Euroliga en el Final Four. “Es un equipo que ya conocía y con gente que ya conocía, así que estoy muy feliz. Disfruto del día a día. Cuando pasaron tres o cuatro meses extrañaba bastante el día a día, como te decía recién. Los compañeros, la gente del club que venía y compartía siempre. Pero bueno, eso ya lo he dejado atrás. Ahora estoy aquí nuevamente y disfrutando a full”.

EL CONTRAGOLPE TORTUGA

> Con información de TÉLAM.

