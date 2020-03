Gaba Robin: “Quien no aprendió la lección durante el 2020, en el 2021 sentirá que el techo se le cae encima”

El 10 de enero empezó todo. La Tierra cambió de eje y el eclipse total que se vio dos días después, marcó la conjunción exacta entre Saturno y Plutón, dos planetas que cuando se juntan, cada 35 años aproximadamente, dan inicio a procesos de grandes cambios a nivel mundial. “El que no aprendió la lección durante el 2020, el que viene sentirá que el techo se le cae encima”, anticipa Gaba Robin.

Según la astróloga cordobesa, el ataque con drones, ordenado por Donald Trump, que terminó con el asesinato del general iraní Soleimani, los primeros días del año, pudo ser un indicio de lo que esta unión planetaria depararía. Sin embargo, los astros tenían preparado un sacudón de otro tipo. El 7 de enero, China identificó el coronavirus, el mismo mes llegó a Estados Unidos y a Europa, la enfermedad se desparramaba por el mundo. La pandemia había comenzado. “Estuvimos entre dos y tres años sintiendo mucha restricción a nivel político y económico. No es que los muros que se construyeron y los misiles que se compraron ya no estarán a partir de ahora, pero las armas no le sirven a nadie en el mundo en estos momentos. No hay muros que paren al virus. Todo se rompe en instantes y las fronteras que Europa derribó como progreso, ahora se vuelven a fijar”. Gaba explica que este proceso sigue, al margen del virus, ya que en julio, Saturno estará en el punto exacto en el que está hoy y Júpiter y Plutón, harán una conjunción. Para ella, lo importante de este ciclo es que trata del fin de una época de decadencia y el inicio de un cambio espiritual.

“La vida nos pone serios”, lanza sin preámbulos. “Cuando hace unos años decía que había que armarse una vida interna próspera, abundante, porque todo lo que está afuera es una mugre, parecían palabras new age. En realidad, la vida interna aflora ahora, cuando estamos encerrados, sin ocupaciones, relaciones vacías o entretenimientos que nos aturden. A todos nos sale el virus que tenemos adentro, sale la esencia de lo que somos. Por eso algunos están muy sensibles, otros enojados, otros ansiosos, algunos pesimistas y otros comprendiendo. Hay egoístas y violentos que salen a la luz y hay seres compasivos que ayudan”.

Asegura que estamos caminando hacia una transformación social y humana, “que derribará las estructuras que nos ataron y nos dejaban en situación de despojo. No habrá más espacio en el planeta para la frivolidad y la banalidad, porque la televisión, las revistas, todo lo que entretiene e informa tendrá que actualizarse, ya que los programas en donde las personas son invitadas a mostrar sus vidas mediocres, no serán más vistos. La humanidad va hacia la verdad”, sostiene.

Mientras que este año el gran cambio será en la forma de comunicarnos, “la palabra sin contenido no tendrá espacio y seremos más sutiles”; en el 2021 habrá otra forma de producción, “Urano en Tauro activa a que el agro y el manejo del dinero utilicen otros modos. Para 2026, estaremos ya con otras maneras en esos dos aspectos”.