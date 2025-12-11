Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Fútbol: Talleres e Instituto jugarán en la Zona A y Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto en la Zona B

Publicado

El estadio de Instituto de Córdoba. (Foto: Gentileza).

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026. Talleres e Instituto estarán en la Zona A, con Boca, Independiente, San Lorenzo, Velez, Estudiantes y Newell’s, entre otros; mientras que Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto jugarán en la Zona B, junto a River, Racing, Huracán, Central, y Gimnasia de La Plata.

Incendios

En una transmisión en vivo, se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.

Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.

Turismo

La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell´s, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Epec

Además, también se llevó a cabo el sorteo de los cruces interzonales, donde se destacan los enfrentamientos entre Vélez – River y el de Racing – Boca.

LAS ZONAS 

Zona A:

-Boca.

-Independiente.

-San Lorenzo.

-Deportivo Riestra.

-Talleres de Córdoba.

-Instituto de Córdoba.

-Platense.

-Vélez.

-Estudiantes de La Plata.

-Gimnasia de Mendoza.

-Lanús.

-Newell’s.

-Defensa y Justicia.

-Central Córdoba de Santiago del Estero.

-Unión de Santa Fe.

Mackentor

Zona B:

-River.

-Racing.

-Huracán.

-Barracas Central.

-Belgrano de Córdoba.

-Estudiantes de Río Cuarto.

-Argentinos Juniors.

-Tigre.

-Gimnasia y Esgrima La Plata.

-Independiente Rivadavia de Mendoza.

-Banfield.

-Rosario Central.

-Aldosivi de Mar del Plata.

-Atlético Tucumán.

-Sarmiento de Junín.

Telecom

Así serán los cruces interzonales

-Vélez – River

-Barracas Central – Platense

-Talleres de Córdoba – Rosario Central

-Sarmiento de Junín – Estudiantes de La Plata

-Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba

-Argentinos Juniors – Lanús

-Boca – Racing

-Independiente Rivadavia de Mendoza – Independiente

-Unión de Santa Fe – Aldosivi de Mar del Plata

-Atlético Tucumán – Instituto de Córdoba

-San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto

-Gimnasia y Esgrima La Plata – Gimnasia de Mendoza

-Central Córdoba de Santiago del Estero – Tigre

-Huracán – Deportivo Riestra

-Newell´s – Banfield

El Valle

LOS CRUCES DE LA COPA ARGENTINA 2026

También fueron sorteados los cruces de la Copa Argentina 2026. Aquí, además de Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto, participan Atenas de Río Cuarto, Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco. El detalle es el siguiente:

-Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

-River vs. Ciudad de Bolívar

-San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

-Huracán vs. Olimpo

-Racing vs. San Martín (F)

-Independiente vs. Atenas (RC)

-Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

-Argentinos Juniors vs. Midland

-Banfield vs. Real Pilar

-Lanús vs. Sarmiento (LB)

-Talleres vs. Argentino de Merlo

-Belgrano vs. Atlético de Rafaela

-Vélez vs. Deportivo Armenio

-Tigre vs. Claypole

-Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

-Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

-Newell´s vs. Acassuso

-Rosario Central vs. Sportivo Belgrano 

-Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

-Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

-Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

-Instituto vs. Atlanta

-Estudiantes (RC) vs. San Martín (T) 

-Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

-San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

-Unión vs. Agropecuario

-Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

-Sarmiento vs. Tristán Suárez

-Aldosivi vs. San Miguel

-Barracas Central vs. Temperley

-Riestra vs. Deportivo Maipú

-Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

En este articulo:, , , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Análisis del editor

Los F16 incrementan los compromisos y el alineamiento del país con Estados Unidos y lo alejan de Malvinas

El vuelo de los F-16A/B Block 15 Fighting Falcon venidos de Dinamarca se mete en la política argentina como el ruido de un moscardón....

Hace 6 días

Noticias

Llegaron los F16: Primero volarán por Buenos Aires y luego serán presentados en Río Cuarto con la presencia de Milei

El Ministerio de Defensa recibió este viernes a los primeros 6 aviones de combate Lockheed Martin F-16A/B Block 15 Fighting Falcon de la Fuerza...

Hace 6 días

Columnistas

EPEC, empresa provincial exitosa, ¿Por qué hacerla Sociedad Anónima?

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) participó en la edición 2025 del Programa de Reconocimiento a las Mejores Prácticas, impulsado por la...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: El listado de barrios cerrados y countries inscriptos irregularmente, que pagaban la luz con subsidio

El Gobierno nacional detectó más de 80 urbanizaciones cerradas en Córdoba Capital inscriptas en categoría N2 y N3 para la determinación de subsidios eléctricos,...

Hace 6 días