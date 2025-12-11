Fútbol: Talleres e Instituto jugarán en la Zona A y Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto en la Zona B

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026. Talleres e Instituto estarán en la Zona A, con Boca, Independiente, San Lorenzo, Velez, Estudiantes y Newell’s, entre otros; mientras que Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto jugarán en la Zona B, junto a River, Racing, Huracán, Central, y Gimnasia de La Plata.

En una transmisión en vivo, se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.

Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.

La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell´s, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Además, también se llevó a cabo el sorteo de los cruces interzonales, donde se destacan los enfrentamientos entre Vélez – River y el de Racing – Boca.

LOS CRUCES DE LA COPA ARGENTINA 2026

También fueron sorteados los cruces de la Copa Argentina 2026. Aquí, además de Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto, participan Atenas de Río Cuarto, Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco. El detalle es el siguiente:

-Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

-River vs. Ciudad de Bolívar

-San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

-Huracán vs. Olimpo

-Racing vs. San Martín (F)

-Independiente vs. Atenas (RC)

-Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

-Argentinos Juniors vs. Midland

-Banfield vs. Real Pilar

-Lanús vs. Sarmiento (LB)

-Talleres vs. Argentino de Merlo

-Belgrano vs. Atlético de Rafaela

-Vélez vs. Deportivo Armenio

-Tigre vs. Claypole

-Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

-Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

-Newell´s vs. Acassuso

-Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

-Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

-Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

-Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

-Instituto vs. Atlanta

-Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

-Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

-San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

-Unión vs. Agropecuario

-Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

-Sarmiento vs. Tristán Suárez

-Aldosivi vs. San Miguel

-Barracas Central vs. Temperley

-Riestra vs. Deportivo Maipú

-Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

