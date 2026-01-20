Conéctate con nosotros

Fútbol: El jueves operan al ex Talleres Juan Cruz Komar por una arritmia cardíaca

El defensor de Rosario Central, Juan Cruz Komar, será operado del corazón en la Fundación Favaloro. (Foto: Instagram Juan Cruz Komar).

El defensor central de Rosario Central Juan Cruz Komar será intervenido quirúrgicamente por una arritmia cardíaca y su salud generó preocupación no solo en el “Canalla” sino en todo el fútbol argentino. Komar tuvo, además, un importante paso por Talleres de Córdoba entre 2016 y 2022.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el club rosarino informó del proceso médico al que deberá someterse el marcador central de 29 años y comunicó que la operación se llevará a cabo el jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.

En 2024, Komar, quien debutó con la camiseta de Boca en 2014, también fue operado del corazón, luego de una arritmia detectada en la revisión médica cuando estaba próximo a convertirse en refuerzo de Huracán.

Tras la afección cardíaca, el futbolista rosarino no vio acción en todo el segundo semestre de 2024 y regresó a las canchas a comienzos del 2025 de la mano de Ariel Holan, donde disputó la gran mayoría de encuentros y se afianzó como titular en el esquema del ex director técnico de Independiente.

Sin embargo, el nuevo problema encontrado en el corazón generó que el jugador deba volver a pasar por quirófano y poner en pausa su carrera profesional para recuperarse.

QUÉ DICE EL PARTE MÉDICO

“Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. Depto. Médico Plantel Profesional”.

QUÉ ES LA ARRITMIA CARDÍACA

La arritmia cardíaca es una alteración del ritmo normal del corazón, que puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de forma irregular, debido a problemas en su sistema eléctrico. A veces puede corregirse con medicación y en otras -como en este caso- requiere una intervención quirúrgica.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

