Fuga de Carmona: La UCR pidió la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario

El bloque de Legisladores de la UCR pidió la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier. El proyecto de resolución impulsado por el legislador Dante Rossi plantea que el titular del SPC actuó “con negligencia y falta de capacidad frente al necesario control que debía existir sobre el detenido Roberto José Carmona, quien disponía de autorización para realizar salidas transitorias y visitar en Córdoba a su novia en Barrio Las Violetas”.

VER Detienen a seis penitenciarios chaqueños por la fuga de Carmona.

VER Fuga de Carmona: La Justicia chaqueña dice que avisó y la Policía asegura que no sabía nada.

Argumenta el bloque radical que “la causa de esa mala praxis en el ejercicio de las funciones del Servicio Penitenciario generó la huida de Carmona, con el trágico desenlace de la muerte del taxista Jesús Javier Bocalón, producto de las heridas provocadas por quien debía estar custodiado”.

Recuerda la iniciativa que “Carmona cumplía distintas condenas en una cárcel de Chaco, producto de horrendos delitos cometidos, entre los que recordamos la violación y asesinato de Gabriela Ceppi. La noche anterior a la fuga había estado detenido en la cárcel de Bouwer”.

Señala que “el Servicio Penitenciario de Córdoba no tomó los recaudos necesarios para que no se produjera la fuga, ni para resguardar las vidas de todos los cordobeses. Actuó con negligencia. No avisó a la Policía de la Provincia para que realizara los controles pertinentes”.

Finalmente reclama la renuncia de Bouvier en razón de que “ha habido total inoperancia para manejar la situación y se dejó en la indefensión a todos los cordobeses”.

🟠COBERTURA

VER Detienen a seis penitenciarios chaqueños por la fuga de Carmona.

VER Fuga de Carmona: La Justicia chaqueña dice que avisó y la Policía asegura que no sabía nada.

—