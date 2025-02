Fuertes críticas de gobernadores peronistas al criptogate de Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo, en referencia al escándalo de la cripto $LIBRA que promovió el presidente ultraderechista Javier Milei, que “el programa económico de Milei es una estafa piramidal. Es una estafa electoral que viene instrumentando un programa económico que fomenta la timba financiera bajo la fachada de que están revolucionando la Argentina”.

Las declaraciones del mandatario bonaerense fueron realizadas en El Destape Radio. Allí agregó: “Me imagino la decepción de los simpatizantes de Milei cuando dijo que ‘es como ir al casino y perder’ o como ‘jugar a la ruleta rusa y que te salga la bala’, ahí empieza toda la patinada que hizo Milei”.

Sobre la criptomoneda $LIBRA y la estafa que se generó, el mandatario indicó que “él (presidente) convocó a un proyecto privado que se iba a dedicar a ‘incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos’. Pero también convocó a jugar a la ruleta rusa y al casino. Este hecho no tiene precedentes; dejaron todos los dedos marcados”.

ZILIOTTO: “SU ROL FUE DECISIVO”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, señaló que “está claro que se ha cometido una estafa millonaria e internacional. Está claro que sin la participación del presidente no se hubiera consumado. Su rol fue decisivo. También debe quedar claro que, para que ésta y otras acciones sucedan, debieron existir otras complicidades porque a Milei se le dieron herramientas para que logre la suma del poder público y actúe cada vez con más arbitrariedad, sin límites y caprichosamente sin considerar su investidura presidencial”.

Ziliotto se preguntó: “¿Qué pensaron que iba a hacer Milei con la Ley Bases, las facultades delegadas y la vigencia del DNU 70/23? Milei es el mismo de siempre, genuino, pero con superpoderes. El daño institucional, económico y social de su gobierno está a la vista. Y si hablamos de daño, las repercusiones internacionales asustan, pero más sus consecuencias. Duele -y mucho- esta realidad. El único, aunque pequeño consuelo, es que no somos cómplices. Y no solo falta transparencia, faltan límites, ley y democracia”.

QUINTELA: “EL PRESIDENTE LANZÓ UNA CRIPTOMONEDA QUE ESTAFÓ A MILES DE PERSONAS”

Por su parte, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela afirmó que “la confianza del pueblo es el mayor respaldo de un gobierno. En La Rioja, nuestro Bono de Cancelación de Deuda mantuvo su valor durante seis meses gracias a esa confianza. En contraste, el presidente lanzó $Libra, una criptomoneda que estafó a miles de personas en todo el mundo”.

Destacó que “en minutos evaporó la confianza en nuestro país y generó un colapso, beneficiando a unos pocos privados. Nunca antes se vio un quiebre de confianza tan grave. Para gobernar se requiere oficio, y quien las hace, las paga. Exigimos juicio político y denuncia penal por estafa agravada contra Javier Milei”.

QUÉ HIZO EL PRESIDENTE

El presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió el viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales (incluso fijando el posteo), promoviendo una criptomoneda llamada $Libra. Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. En ese interín alcanzó un valor de 4500 millones de dólares. Se estima que sus impulsores habrían vendido su participación antes del desplome, reuniendo una cifra de alrededor de 90 millones.

En las redes circuló casi inmediatamente la advertencia de que se estaba ante una posible estafa conocida como rug pull, que consiste en inflar un activo artificialmente para atraer inversores y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos. La jugada necesita, para ser exitosa, de una celebridad que promocione la cripto, en este caso Milei. Ese movimiento es el que genera confianza entre los inversores.

Luego, cuatro horas más tarde, frente a las críticas y el escándalo que se había desatado, borró el posteo original y se retractó de su intervención con un nuevo posteo, afirmando que no tenía “vinculación alguna”. Este lunes, volvió a repetir en una entrevista por TV el mismo eje discursivo y aseguró que “actuó de buena fe”.

Milei escribió en su primera intervención en X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

Horas más tarde, el presidente, al dar marcha atrás, posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Cabe recordar que fueron realizadas numerosas denuncias judiciales por cohecho, estafa y violación a la Ley de Ética Pública, entre otros delitos, contra Milei y otros funcionarios y empresarios que hayan tenido participación en los hechos. Estas demandas recayeron en el Juzgado de María Romilda Servini.

En tanto, en Estados Unidos, un estudio de abogados que actúa en representación de 40 damnificados pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.

Mientras que durante las jornadas del lunes y martes se conocieron denuncias de pago de coimas al entorno del presidente, que incluso involucran a la hermana del titular del Poder Ejecutivo, Karina Milei. Este último planteo fue realizado por Hayden Mark Davis, co-creador de $LIBRA a la revista especializada CoinDesk. Según la publicación, Davis se jactaba de que podía “controlar” al presidente argentino gracias a los pagos que había estado realizando a su hermana.

