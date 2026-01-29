Fuerte endeudamiento: La deuda externa privada superó los USD116.000 millones y en un año aumentó casi USD13.000 millones

La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre del 2025, lo que representó un aumento de US$7.300 millones con relación al trimestre previo, por lo que si se la compara con el mismo período de 2024, la misma tuvo un aumento de casi US$13.000 millones.

Según el último informe sobre deuda externa privada, que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el crecimiento se explicó debido al incremento de US$5.016 millones de la deuda comercial y US$2.284 millones de la financiera.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la composición total de la deuda privada estuvo formada, en su mayoría, por la deuda por importaciones de bienes (US$39.055 millones).

En menor escala le siguieron los préstamos financieros (US$29.581 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (US$16.011 millones).

Por detrás de ese podio quedó la deuda por exportaciones de bienes (US$15.191 millones), por servicios (US$13.631 millones) y en último lugar la categoría “otra deuda financiera” (US$3.378 millones).

El aumento en la deuda comercial se explicó por el incremento de la deuda por exportaciones de bienes (US$5.428 millones), parcialmente compensado por las cancelaciones de importaciones de bienes (US$57 millones) y deuda de servicios (US$354 millones).

En lo que respecta a la deuda financiera, el incremento se dedujo por la suba de los préstamos financieros (US$2.401 millones) seguido por los títulos de deuda (US$57 millones) parcialmente compensado por “otra deuda financiera” (retroceso de US$174 millones).

LOS SECTORES

-Deuda por importación de bienes: el financiamiento otorgado por empresas relacionadas alcanzó un stock de US$21.503 millones, lo que significó un retroceso de US$134 millones en el trimestre. El resto de los acreedores sumó US$17.552 millones, con una suba trimestral de US$76 millones.

En el desglose sectorial, “fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques” finalizó con el 22% del total (US$8.472 millones), seguido por “comercio mayorista” con el 20% (US$7.936 millones).

-Deuda por exportación de bienes: la deuda con acreedores relacionados sumó US$8.304 millones, un aumento trimestral de US$3.281 millones. Con el resto de los acreedores, la deuda totalizó US$6.887 millones con un incremento de US$2.147 millones.

El sector “elaboración de productos alimenticios”, que engloba a las cerealeras y oleaginosas, mantuvo el 76% de la deuda total (US$11.549 millones) con una suba de US$4.843 millones en el trimestre. “Comercio mayorista” quedó por debajo, con el 13% del total (US$1.964 millones) y un aumento de US$625 millones.

Entre los dos sectores explican el 90% de la deuda por exportación de bienes.

-Deuda por servicios: la deuda por servicios con acreedores relacionados totalizó US$10.009 millones y el resto de los acreedores US$3.623 millones, al cierre del tercer trimestre.

Los sectores con mayor participación fueron “servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas” y “servicio de transporte aéreo” (ambos con el 8% del total). “Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques” sostuvo el 7% del total.

-Deuda financiera: la deuda con acreedores relacionados registró una posición de US$21.946 millones, seguida por los múltiples tenedores de títulos de deuda (US$16.011 millones) y el resto de los acreedores (US$11.012 millones).

La “extracción de petróleo crudo y gas natural” concentró el 34% del total de la deuda (US$16.781 millones y US$259 millones más en el trimestre). Con menor porcentaje -8%- quedaron las “sociedades captadoras de depósitos, excepto el Banco Central” (US$3.807 millones y US$1.297 millones más trimestral), mientras que en tercer lugar se posicionó el “suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” (US$3.618 millones y US$23 millones menos trimestral)) con el 7% de la participación total.

VENCIMIENTOS

Al cierre del tercer trimestre, las empresas debían afrontar vencimientos de capital de deuda comercial por US$64.146 millones. Esto representa el 95% del total de la deuda comercial. Los de deuda financiera totalizan US$20.965 millones y significan el 43% de esa deuda en total.

En este sentido, el BCRA detalla que el perfil de la deuda mostró “un alargamiento en los plazos comparado con el año anterior, con un aumento del peso de los vencimientos a 5 años o más”.

El mayor endeudamiento lo consiguió la “industria manufacturera”, con US$45.367 millones (financiada en un 62% por empresas del mismo grupo).

Le siguió la “explotación de minas y canteras” -con US$26.021 millones- y en tercer lugar “comercio mayorista y minorista”, con US$13.939 millones. Entre los tres sectores se concentraba el 73% de la deuda externa privada.

En cuanto al origen de la deuda, Estados Unidos quedó como el principal acreedor comercial con el 19% del total (US$12.768 millones). Después aparece Brasil (13% con US$8.664 millones) y Suiza (12% con US$8.034 millones). Estos tres países concentran el 44% de la deuda externa comercial.

Por último, la deuda financiera estuvo, a su vez, encabezada por Estados Unidos con el 23% del total (US$7.599 millones), Países Bajos (13% con US$4.351 millones) y Uruguay (8% con US$2.633 millones). Al igual que la comercial, entre los tres países se concentró el 44% de la deuda financiera sin títulos de deuda.

