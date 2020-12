Fuera de foco: ¿Por qué Campazzo no fue determinante en los primeros dos juegos de Denver?

El entrenador Michael Malone lo considera "uno de los mejores cinco jugadores del mundo ejecutando el pick and roll", pero en las dos derrotas de Denver Nuggets, Facundo Campazzo no realizó ni siquiera uno. Recostado en la esquina, sin mucho protagonismo con el balón, el cordobés cumplió un rol que no está en su ADN.

En el debut ante Sacramento Kings jugó 8 minutos, con dos ingresos a cancha, y terminó con 3 puntos (1 triple), 1 falta, y logró su único gol con Nikola Jokic en cancha. Contra Los Ángeles Clippers ingresó quedando 1.49 minutos del primer cuarto, similar al partido anterior, y apenas pudo jugar 46 segundos con Jokic. No anotó puntos y registró una pérdida.

Se puede afirmar que, hasta ahora, su lugar en la rotación no es importante, pero no por eso definitivo. Era una posibilidad que ocurra, ya que Malone decidió arrancar la temporada confiándole minutos a los jugadores que disputaron la anterior campaña y Campazzo es totalmente nuevo en el equipo. Sin embargo, ambas derrotas muestran que algo más está fuera de foco.

En el primer partido ante Sacramento, el cordobés compartió quinteto con tres perimetrales que absorben y demandan la pelota: Monte Morris, Will Barton y PJ Dozier. En ese experimento, quien pagó fue el cordobés.

Según Campalytics, del trinomio (Barton-Dozier-Morris), el que más definió con la bola en sus manos fue Barton, con una tasa de uso del 21,6%, mientras que Campazzo quedó relegado con un 5.3%. Es decir, casi no tomó decisiones en ofensiva. Veamos los motivos.

En este contexto, su competidor principal por minutos es el polifuncional PJ Dozier, uno de los jugadores más queridos por el entrenador, con una gran capacidad atlética que le permite ser un excelente defensor tanto en el perímetro como en la pintura. Con él en cancha, Campazzo pierde protagonismo.

Lo curioso, es que siendo un perimetral, Dozier reemplazó en ambos juegos a JaMychal Green (lesionado) en la posición de ala-pivote. Es decir que el entrenador decidió jugar con 4 perimetrales. Su presencia resultó un estorbo para Campazzo, ya que al jugar de "4" le sacó aún más "tasa de uso" al cordobés, porque si bien es inteligente a la hora de adaptarse a la posición, tiende a querer jugar en el perímetro.

Ahora bien, cuando vuelva Green y Dozier regrese como perimetral puro nuevamente, el cordobés va a tener que pelear por esos minutos. Para darse una idea, PJ promedió 17 minutos en los dos primeros partidos, anotando 7 puntos, 3.5 rebotes y 1.0 asistencias. En otras palabras, es un desafío difícil, pero no imposible para el base argentino.

El otro motivo se llama Will Barton. El alero es un goleador nato y no se caracteriza por ser solidario, pero es una pieza clave en el equipo. Esta temporada, Malone decidió llevarlo como líder de la segunda escuadra, de sexto hombre, y en los primeros partidos casi no le pasó la pelota al argentino.

Según Campanalytics, Barton es uno de los jugadores que más picks pide (4.5) por encuentro, de los cuales 37.9% terminan en puntos. El problema está en que el 82.2% de los que pide, los termina él, y para hacerlo necesita que el resto de sus compañeros se corran a las esquinas. Suena familiar.

La pregunta del millón es, ¿por qué Campazzo no es utilizado en esa función y Barton es el que espera como auxilio en las esquinas? Teniendo a "uno de los mejores cinco jugadores del mundo ejecutando el pick and roll" como tirador, parece un desperdicio, o a priori, una contradicción.

Malone después de la dura derrota ante Clippers dijo que hubo jugadores que “no intentaron mucho y jugaron sin ganas”. Las estadísticas muestran que el segundo quinteto preferido (Barton, Jokic, Murray, Dozier, Morris), con todos jugadores que necesitan de la pelota, perdió en todos los apartados.

Esta prematura evidencia puede darle alguna oportunidad al argentino de compartir más minutos con Nikola Jokic o Jamaal Murray, algo que no ocurrió hasta ahora. Uno de los apuntados por el mal comienzo es Gary Harris, el escolta titular, y una de las variantes es que Campazzo lo reemplace para jugar de base junto a Murray al menos unos minutos.

Algo podría cambiar entonces, y tarde o temprano Malone podría ajustar el rol del cordobés. Por lo pronto, está claro que deberá mejorar en algunas facetas que no tiene incorporadas a su ADN para competir de igual a igual en un equipo candidato.

PALABRA AUTORIZADA

Andrés Nocioni, integrante de la Generación Dorada y ex Chicago Bulls, habló con el programa radial Súper Mitre Deportivo sobre este tema y señaló que "Campazzo va a tener que aprender a jugar sin la pelota y mejorar su tiro para tener protagonismo. Hay que esperar porque la adaptación no va a ser fácil".

"Si uno ve la historia de los argentinos en la NBA, no todos tuvieron grandes cantidades de minutos en cancha. A mí me tocó porque llegué a Chicago, que estaba desarmado, y a Manu (Ginóbili). Pero es un show la NBA, y es mega competitivo", agregó.

"Los hinchas somos ansiosos, pensamos que necesita muchos minutos de entrada y me parece que estamos errados. Denver es un gran equipo, con expectativas de pelear en la Oeste y está bien alineado. La forma de jugar de Denver tiene un estilo europeo y por eso Campazzo se va a adaptar, aunque pasará un tiempo", afirmó.

Por otro lado, Nocioni, también con paso por Real Madrid, diferenció: "Estar ahí (en el Madrid) es estar en el mejor equipo de la FIBA y la NBA es más individual. Facundo va a tener que aguantar la transición, obviamente te impacta verlo poco. Son muy pocos los jugadores como Luka Doncic (Dallas Mavericks), que puso un pie y directamente fue figura".

"La vida externa influye, es otro idioma, otra vida. Y Campazzo llegó a Real Madrid y le costó, pero terminó como dueño del equipo. No sé si en la NBA se adueñará, pero estoy seguro que va a sobresalir", cerró.

