Frente de Todos Santa Fe: Rossi y Rodenas se enfrentan con Perotti, que tiene el apoyo de Cristina

El Frente de Todos de Santa Fe, que gobierna la provincia con Omar Perotti, tendrá una dura primaria con la disputa por las candidaturas a senadores y diputados nacionales.

Se inscribieron la lista que encabeza el senador provincial Marcelo Lewandowski, consensuada entre el gobernador Perotti y Cristina Fernández de Kirchner, y la del ministro de Defensa, el peronista kirchnrista, Agustín Rossi, junto a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas. El presidente Alberto Fernández había impulsado en un primer momento la candidatura de Rossi en la provincia.

Esas listas competirán por las candidaturas para las elecciones generales de noviembre, que renovarán tres bancas en el Senado, dos en poder del Frente de Todos (culminan sus mandatos Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun), y nueve escaños en Diputados.

Rossi afirmó hoy que tomó la decisión de presentarse como precandidato a senador debido a que “el peronismo de Santa Fe es muy grande y sin duda tiene que tener válvulas de escape para que esa diversidad política se pueda expresar en el proceso electoral”.

En una entrevista con C5N vinculó a Perotti con “lo que fueron 20 años de hegemonismo de (Carlos) Reutemann” y dijo que es “un modelo de peronismo que nosotros no estamos dispuestos a que siga existiendo”.

“El gobernador intentó imponer una lista que nos asociaba a ese viejo modelo, que no privilegiaba a los candidatos en función de sus posibilidades de proyección hacia el futuro, sino que el único argumento fue ‘es mi amigo, mi compañero’. Ese no me parece que sea el camino”, planteó Rossi.

Además, sostuvo que la presentación de la lista que encabeza junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas “obligó al gobernador (Perotti) a modificar esa idea de colocar a sus amigos, y buscó una fórmula un poco más representativa, eso también va a marcar algún punto de inflexión de aquí para adelante”.

“Dentro de dos años el peronismo de Santa Fe tendrá cuatro, cinco, seis dirigentes que estarán en condiciones de ser candidatos a gobernador”, vaticinó el titular de la cartera de Defensa y anticipó que su espacio se propone hacer “una campaña propositiva”.

Por su parte, Lewandowski remarcó que “indudablemente” encabeza “la lista oficial, surgida de un acuerdo en una reunión de Perotti con Cristina, (el ministro del Interior) Wado De Pedro, con la venia del Presidente”, y opinó que “la otra lista ya estaba lanzada y hasta último momento desde el gobierno nacional se intentó ir por la unidad, pero eso no se produjo”.

En una entrevista con Radio 10, el experiodista y comentarista deportivo se definió como “alguien que no forma parte de los núcleos duros que vienen de esos espacios”, en referencia a los sectores de Omar Perotti y de Cristina Fernández de Kirchner.

“Me sumé a la política con María Eugenia Bielsa y hemos acompañado todas las gestiones, como creo que debe ser para los que ganamos con el Frente de Todos, defender esa gestión de Gobierno en la provincia y en la Nación”, remarcó.

Sobre la campaña, al ser consultado por el tono que tendrá el debate con Rossi, subrayó: “No hay espacio para las peleas tontas, hoy hay que proponer cómo salimos, cómo le ofrecemos a la gente que está sufriendo alternativas con trabajo, educación, producción”.

En ambas listas hay representantes asociados con el kirchnerismo, ya que Sacnun, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y residente en la ciudad de Firmat, tiene un vínculo estrecho con la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta.

Rossi tiene el antecedente de haber sido jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados y encabeza un espacio del peronismo santafesino que reivindica a Néstor Kirchner, La Corriente Nacional de la Militancia.

En paralelo, en términos institucionales, se dará el hecho inédito de que el gobernador y su vicegobernadora figurarán en distintas listas, que competirán en las PASO: mientras Perotti se anotó como precandidato a senador suplente para que su apellido aparezca en la boleta, Rodenas figura como segunda de Rossi.

De esa situación se desprende otra de las aristas que tendrá la campaña: Rodenas, cercana al senador provincial Armando Traferri (opositor declarado a Perotti) estará enfrente de Lewandowski, quien encarna el espacio político que apoya con mayor énfasis las políticas del Perotti en el Senado provincial.

En el análisis de la conformación de las listas, quedan por un lado los oficialismos nacional y provincial, pero del otro Rossi se presenta siendo ministro del Gabinete y en alianza con el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el Partido Comunista.

Acerca de las listas de Diputados, la conformación de una y otra revela los respectivos acuerdos alcanzados.

En la nómina que apoya Perotti, La Cámpora logró un sector de privilegio con Magalí Mastaler, quien secundará a Mirabella, y en los lugares expectantes siguen el senador provincial y músico, Marcos Castelló, y Stella Maris Clérici.

Por el lado de Rossi, logró una importante alianza con el Movimiento Evita, que con el concejal rosarino Eduardo Toniolli se quedó con el primer lugar de la grilla, seguido por María Luz Rioja, de La Corriente Nacional de la Militancia, y en el tercer lugar aparece el Frente Renovador, a través de Oscar “Cachi” Martínez.

Dos dirigentes jóvenes serán postulantes suplentes para el Senado: los diputados provinciales Leandro Busatto y Lucila De Ponti (Movimiento Evita).

