Fred Machado confesó que el acuerdo con Espert era por un millón de dólares

El detenido Federico ‘Fred’ Machado, que será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos de narcotráfico y fraude, admitió este martes que tenía un contrato por consultoría con el diputado José Luis Espert que podría ascender a” un millón de dólares” porque era “un trabajo grande” para su mina en Guatemala.

“No puedo confirmar, pero puede ser que había un contrato de un millón de dólares porque era un trabajo grande. Yo no me acuerdo cuanto fue el total, pero me acuerdo que eran cuotas y que se le llego a dar 200.000”, afirmó Machado en una extensa entrevista con Splendid AM990.

Machado contradijo además a Espert, acerca de la forma en que éste se enteró de los problemas judiciales de aquel en los Estados Unidos. “Cuando vengo a la Argentina en marzo lo voy a ver a Espert y le digo ‘mirá, José Luis, me pasó esto, esto y esto, olvídate (del trabajo)’, porque eso que él dice es verdad. Yo lo había contratado para una consultoría muy amplia. No era una cosa de ir ahí, ver dos cosas, era una consultoría que había que contratar”, dijo.

Ante una nueva consulta sobre el monto del contrato, Machado insistió: “No me acuerdo cuánto fue el total, pero me acuerdo que eran cuotas y que se le pagaron 200.000 dólares”.

Además, admitió que ese dinero se le abonó al diputado desde el fideicomiso Richt Brother, que manejaba su socia Debra Mercer “porque yo todo lo movía desde el fideicomiso, la plata no salió de mi cuenta”.

Asimismo, aclaró que la matrícula del avión de su propiedad aparece en el extracto del Bank of América en el que figura el pago a Espert, porque siempre tengo esa referencia” que es la identificación de su aeronave.

Admitió además que tiene “miedo” de ser extraditado a los Estados Unidos y enfatizó: “Andá vos a Estados Unidos a que te que te hagan un juicio estos tipos que comen choripán y toman Coca-Cola. Te meten 30 años adentro. Aparte -agregó- yo vi el juicio que le hicieron a Debby. Y ahí pensé, bueno, de repente la tipa tenía algo que ver, pero en el juicio no le sacan una sola prueba”.

Negó también haber conocido a Javier Milei en la época en la que estuvo relacionado con Espert, pero aseguró que le hubiera gustado por la pasión en común que tienen por los perros. “Cuando conozco a Espert se me ocurre conocerlo a Milei pero no estaba acá. Lo quería conocer porque me encantan los perros. Y yo tenía un mastín de chico y se me murió a los cuatro años. Lo pisó un auto y ese perro se me apareció hasta en un sueño”, relató.

Tras negar haber conocido a Milei cuestionó al dirigente liberal Gastón Alberdi, descendiente de Juan Bautista Alberdi, quien asegura que Machado tuvo relación con el actual mandatario, ante lo cual respondió: “ese Alberdi o tiene que estar en un psiquiátrico o le están poniendo plata, porque fíjese que habla también que yo estuve con Ramiro Marra y tampoco lo conocí”.

Además, Machado volvió a negar vínculos con el narcotráfico, admitió una deuda con agentes de la Homeland Security Investigations (HSI), e intentó explicar el pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos. “Si hubiera tenido vínculos con el cartel de Sinaloa me hubieran matado”, aseguró.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

