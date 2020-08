Franco Baralle: "Me pegó fuerte la salida de Mateo, era una amistad que excedía el básquet"

"El domingo a la noche Mateo me lo comunicó y no te voy a mentir, a mi me pegó fuerte. No te digo que me la veía venir, pero era posible que por ahí al ser el último contrato de él y tener la opción de salida, podía hacerlo", se sincera Franco Baralle por teléfono, y da pie para hablar sobre su nuevo rol en el equipo y la temporada que se viene.

La salida de Mateo Chiarini de Atenas, no fue una noticia más para el base cordobés. Significó el fin de una etapa que comenzó hace siete años, cuando ambos dieron sus primeros pasos en el club más ganador de la Liga Nacional.

"Con Mateo compartimos muchas cosas, desde los 15 años nos conocemos. O sea que hace siete años que veníamos jugando juntos y no era solamente en el club, porque compartimos viajes con la selección de Córdoba, con la selección Argentina el año pasado, vacaciones juntos, así que más que un compañero de equipo o amigo de equipo, es una amistad que excede el básquet", lanza sin dudar.

La "Chancha" entiende la decisión de su ex compañero y deja en claro que está contento por él: "Va a buscar un lugar para estar mejor. No digo que Atenas haga las cosas mal, sino que cada uno se siente diferente en distintos lugares, cada uno tiene su personalidad. Ojalá que sea acá en Argentina, así tengo la posibilidad de enfrentarlo", aclara entre risas.

"Mateo ya tenía cierto rol, no solo en el equipo, sino también en el club. Ya conocía como se manejaba todo y la idea que pretendía el entrenador. Va a ser complicado reemplazarlo porque con él nos entendíamos en la cancha, yo le podía decir cosas como si fuera un amigo, y si tenía que putearlo lo podía hacer porque tenemos la confianza. Además era uno de nuestros goleadores y nuestro tirador", suma.

EL NUEVO ATENAS

Hace un tiempo largo que Atenas dejó de ser un equipo dominante de La Liga, y en las últimas temporadas ha tenido que sobrevivir en los puestos de abajo de la tabla; incluida una serie por la permanencia. Por eso, a la hora de hablar de la nueva temporada, Baralle dice que no quiere repetir la misma historia.

"Me gustaría que podamos aspirar a más de mitad de tabla y mucho va a depender de traer un buen cinco. Creo que hoy en día en la Argentina no hay muchos jugadores nacionales en esa posición, y con el tema económico apostas a un extranjero más barato, que recién sale de la universidad y por ahí tenes la suerte de encontrar a un "Horacio" (Horace Spencer), pero este año no sabemos", afirma.

Y agrega que, "por ahí cuando traes pivotes con falta de experiencia, tenes que tener suerte porque es una caja de sorpresas. No sabes con lo que te podes encontrar y ya ahí tenes que hacer cortes y hay que volver a traer otro jugador, y entre el tiempo que viene uno y sale el otro, tenes que andar acoplándote como podes. Creo que mucho va a depender de eso y obviamente aspiro a, por lo menos, entrar a playoffs y poder ser competitivos arriba de la tabla".

Por el momento, la dirigencia de Atenas fue una de las que más se ha movido en el mercado contratando seis jugadores para reforzar el plantel: el base Lucas Machuca, el escolta Joaquín Ríos, el alero Gastón Córdoba, el ala-pivote Tomás Rossi, el versátil Matías Martínez (todos de la Liga Argentina) y el nuevo escolta extranjero Tyronne Jordan. Estos se suman a Baralle y a Leonardo Lema, otra de las joyas del club.

"Por nombre lo conocía a Lucas (Machuca), a Gastón Córdoba y a (Matías) Martínez, y de jugar contra ellos me acuerdo de Martínez que jugó con Ameghino el Súper 10 Solidario el año pasado. A Gastón Córdoba lo vi cuando estaba jugando las finales del Torneo Federal (jugando para Central Entrerriano) contra Lanús, porque yo estaba justo en lo de mi novia en Concepción del Uruguay, que esta a media hora de Gualeguaychú y fuimos a la cancha. Me acuerdo que esa serie la jugó muy bien, me gustó mucho", recuerda.

"(Joaquín) Ríos viene de tener una muy buena temporada en Gimnasia, con buenos números y ojalá sea Atenas su lugar para despegar y consolidar su juego. Hay que tratar de integrarlos lo más rápido a ellos y creo que no va a haber drama porque lo van a tomar como una oportunidad única y van a querer dar lo mejor", sostiene.

EL ROL DE CAPITÁN

La realidad es que lo seis nuevos refuerzos no jugaron nunca en la Liga Nacional. Por eso la responsabilidad de transmitir la experiencia está en manos de los dos pibes del club. "A medida que iban armando el equipo yo me iba dando una idea de cómo encarar la temporada. Porque con 'Leo' vamos a ser los que más experiencia cargamos", explica el base.

"Atenas no es un club fácil, por ahí sabemos que no hay mucha paciencia en los hinchas porque han pasado grandes jugadores y el club ha vivido grandes temporadas. Eso con el tiempo yo lo fui tomando de forma diferente. Creo que haber peleado el descenso me ha ayudado muchísimo en ese tema", agrega.

Y concluye: "Todavía no lo he pensado a fondo, pero sí tengo claro que voy a cumplir un rol más importante de capitán, un poco más que la temporada pasada, porque creo que tengo que influir un poco más, tratar de comunicarme un poco más, de tener una voz de mando en el grupo y espero poder llegar a ellos para que se acoplen rápido".

