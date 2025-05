Firme posición pampeana en asamblea del Consejo Interprovincial de ministros de Obras Públicas

“Nación no tiene un plan de obras, su único plan es el ajuste”, aseguró el ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati.

En el marco de la 153° Asamblea Plenaria Ordinaria del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, lanzó duras críticas al Gobierno nacional por la paralización de proyectos de infraestructura. La reunión fue presidida por Hugo Testa y contó con la participación del secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, y del subsecretario de Recursos Hídricos, Bernardo Bartolomé Heredia. También estuvieron presentes representantes de las carteras de obras públicas de once provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembros del consejo directivo del CIMOP.

Durante su intervención, Intronati se refirió al drástico recorte en la obra pública a nivel nacional: “Al asumir el gobierno de Javier Milei, había 2.337 contratos de obra vigentes en todo el país. Hoy sólo quedan 183, que ni siquiera están en ejecución, y cuya viabilidad aún se está negociando con las provincias. El resto fue dado de baja o transferido a las jurisdicciones provinciales, sin reconocer deudas ni continuidad”.

El ministro pampeano remarcó que la política nacional en materia de infraestructura no contempla un plan integral: “Si bien la intención del Gobierno nacional parece ser eliminar la obra pública, Argentina no se detuvo el 10 de diciembre de 2023. Somos un país que sigue funcionando, con una sociedad diversa y necesidades urgentes: infraestructura vial, sanitaria, educativa, de seguridad, vivienda. Estas obras no solo mejoran la calidad de vida, también generan empleo directo e indirecto para miles de personas”.

Intronati fue categórico al referirse al accionar del Ejecutivo nacional, indicando que “reconocen haber encontrado 2.337 obras y haber aplicado la motosierra hasta dejar sólo 183, también alegan estar resolviendo problemas del Gobierno anterior, pero lo cierto es que no no hay planificación ni garantías para la ciudadanía”. El funcionario pampeano fue categórico al manifestar que el Gobierno nacional “no tiene un plan” en la materia.

Finalmente, el funcionario pampeano celebró la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de no adherir al Pacto de Mayo propuesto por el presidente Milei: “Después de escucharlos, y siendo esta mi segunda participación en el CIMOP, celebro más que nunca que La Pampa no haya firmado ese pacto. Porque el incumplimiento del Gobierno nacional no es solo con nuestra Provincia: también afecta a las que lo firmaron. En este contexto, mientras Nación apenas evalúa 183 obras, en La Pampa tenemos más de 50 proyectos activos. El nivel de recorte a nivel nacional es verdaderamente extraordinario”.

