Finalmente Lorena Villaverde, vinculada a Fred Machado, renunció al Senado y seguirá en Diputados

La cuestionada senadora electa por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde. (Foto: Gentileza Noticias Río Negro).

La diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro) renunció este miércoles al cargo de senadora por el que había sido electa, después de la polémica e impugnaciones por sus vínculos con el empresarios Federico ‘Fred’ Machado y con una causa por narcotráfico. Villaverde no había logrado la aprobación de su pliego por parte de la Comisión de Poderes del Senado.

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería conalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, expresó Villaverde en una carta dirigida al presidente Javier Milei.

Y señaló que se trata de “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.

“En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, dijo y continuó: “Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

Villaverde denunció que “sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”.

“Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

