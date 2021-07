Fin de ciclo: El “Negro” Espinoza fichó con Peñarol y el “Chiri” Reyes en Hispano

La renovación en Instituto se veía venir. Pablo Espinoza, uno de los pilares del equipo en las últimas campañas, decidió firmar con Peñarol de Mar del Plata. “El Negro” estuvo tres temporadas en Alta Córdoba e integró el equipo que jugó la final de la Liga Sudamericana en 2018 y el subcampeonato obtenido en la 2018/2019.

“Han sido tres temporadas muy lindas que me hicieron crecer mucho como persona y como profesional. Desde el primer día me recibieron con los brazos abiertos y me bancaron con mis locuras y mis camisas”, expresó en sus redes sociales.

“Son tiempos difíciles y de muchos cambios, hoy me toca dejar este hermoso club que tanto me dio…Intente dejarlo todo en cada partido. Espero que en un futuro pueda tener revancha y lograr ese título que tanto buscamos como equipo. No quiero dejar de agradecer al club Instituto, al cuerpo técnico y mis compañeros por hacer del día a día más fácil, a la gente que trabaja en el club por su incondicional predisposición, a cada uno de los hinchas que bancan al equipo en las buenas y en las malas, y la gente que me hace llegar su apoyo en la calle y en las redes jaja”, sumó.

Sin dudas, es una baja de peso para el plantel albirrojo. Su entrega en el costado defensivo, presencia en la pintura y su hambre de gloria, no serán fáciles de reemplazar. Además, era uno de los jugadores más queridos por la gente de Alta Córdoba. Ahora, la dirigencia prioriza dos posiciones a reforzar: un escolta y un alero que pueda jugar también de ala-pivote.

EL CHIRI A PRESTAMO

Lucas Reyes, por su parte, fue cedido una temporada a Hispano de Rio Gallegos. El base de 21 años manifestó su deseo contar con más rodaje, pero la llegada de Gastón Whelan y Nicolás Copello lo posicionaron como tercer base del equipo, el mismo rol que tuvo en las dos últimas temporadas.

“La idea mía era tratar de jugar un poco más, de agarrar un poco más de minutos, que por ahí Hispano esa posibilidad me la podía dar y en Instituto estaba más complicado”, expresó el mendocino en diálogo con Enredacción.

“Muchas gracias Instituto por estos 5 años! Fue un placer vestir esta camiseta. Agradezco a el cuerpo técnico, jugadores, hinchas y dirigentes por el apoyo recibido en todo este tiempo”, completó en su Instagram personal.

La partida de un jugador de la cantera, evidencia la urgencia de Instituto por armar un equipo más experimentado. El “Chiri” había demostrado condiciones en la campaña pasada, pero aún le faltaba dar ese salto de calidad para ser más protagonista en un club que se prepara para pelear arriba.

