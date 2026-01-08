Conéctate con nosotros

Ferraro defendió el amparo contra el DNU del Gobierno sobre la SIDE

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro defendió este miércoles la acción de amparo que presentó junto a sus pares del interbloque Unidos Mónica Frade y Esteban Paulón para que se declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta” del DNU que amplía las facultades de la SIDE, luego de que el Gobierno dejara trascender que dará la pelea judicial por el sostenimiento de esa norma.

El legislador opositor volvió a cuestionar el decreto porque “invade competencias del Congreso”, “legisla sobre materia prohibida” y no invoca razones de “necesidad y urgencia”.

Al tanto de la acción emprendida por los opositores, el Poder Ejecutivo espera que la Justicia desestime la impugnación bajo la hipótesis de que el amparo contra el DNU carece de legitimación por no acreditarse un daño concreto.

“Esa postura desconoce que la legitimación en el amparo por inconstitucionalidad de normas no depende exclusivamente de la existencia de un perjuicio individual, sino que entiende aquellas situaciones que revisten en suma gravedad institucional y para nada este caso recae sobre cuestiones abstractas”, argumentó Ferraro en un largo posteo de la red social X.

Para el diputado de la oposición, “cuando un DNU invade competencias exclusivas del Congreso, legisla sobre materias prohibidas o excede los límites constitucionales, se afecta el orden constitucional mismo, lo que habilita su impugnación judicial”.

En el mismo sentido, afirmó que “cuando un DNU vulnera a todas luces los límites que le pone la Constitución no solo incurre en un acto de gravedad institucional sino que también viola el efectivo derecho de los legisladores de ejercer la representación popular mediante el debate y el voto y resguardar su rol dentro de las instituciones republicana”.

“Negar esa legitimación implica vaciar de contenido el principio republicano y reducir el control constitucional a una mera formalidad, cuando en realidad es una garantía esencial del sistema de frenos y contrapesos, supuesto que ha sido múltiples veces reconocidos por la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal”, concluyó.

En segundo término, Ferraro advirtió que el DNU sobre la SIDE del Gobierno “legisla sobre materia prohibida”. “Los DNU no pueden legislar en materias expresamente vedadas, como la penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos. En este caso, el decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso de la Nación”, apuntó.

“Esta extralimitación vulnera una prohibición constitucional expresa y debilita de forma radical la validez del decreto como DNU”, agregó.

Por otra parte, el diputado del partido de Elisa Carrió sostuvo que no existe ninguna “necesidad y urgencia” en el decreto que firmó para ampliar las facultades de la SIDE. “No existió ni existe una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley. La ausencia de ese presupuesto fáctico invalida el uso del DNU como herramienta constitucional excepcional”, esgrimió.

Por último, Ferraro remarcó que “la Corte Suprema ha sido clara al sostener que los decretos de necesidad y urgencia están sujetos a control judicial pleno, incluyendo la verificación de los presupuestos de necesidad y urgencia invocados por el Poder Ejecutivo”.

“En ese marco, la discusión sobre legitimación no se agota en la acreditación de un daño subjetivo individual, sino en la adecuación del decreto al texto, al espíritu de la Constitución y al sistema republicano de división de poderes”, finalizó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

En este articulo:, , ,
