Fernández no descarta estatizar la agroexportadora Vicentín por sus deudas con el Nación

La crisis de la agroexportadora Vicentín, que entró en cesación de pagos con sus proveedores y recibió créditos del Banco Nación denunciados por ilegales por el monto otorgado y porque la compañía no estaría en condiciones de devolverlos, destapó las posibilidades de su estatización. Uno de los que primero lo propuso fue el senador bonaerense y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona. Pero en una entrevista en C5N, apenas llegado de Israel, el presidente Alberto Fernández no descartó la medida.

"Lo de Vicentín es muy grave porque el Banco Nación otorgó un crédito por encima de sus posibilidades. Ha habido un acto de irresponsabilidad muy grande que merece ser estudiado", afirmó Fernández en una entrevista concedida a C5N.

Ante la consulta de si está en sus planes estatizar la empresa, Alberto contestó: "Lo vamos a ver. Sabemos que son un operador del mercado de granos importante y nadie quiere que se pierdan las fuentes de trabajo".

Alberto reveló además que se reunirá con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, para interiorizarse de la situación que amenaza las finanzas del principal banco del país. Lozano calculó que los préstamos de la entidad bancaria a la empresa ascienden a 18.370 millones de pesos, tomados durante la gestión del macrista Javier González Fraga.

La cifra representa un 20% de la responsabilidad patrimonial computable del Banco Nación. "Se violaron las normas de préstamos existentes sobre la base de un directorio que no puso ninguna firma", explicó Lozano a La Política Online.

Por su parte, Durañona, había dicho que "la oportunidad para que el Estado se convierta en actor fundamental en la actividad agroexportadora es ahora".

Y agregó: "Hay que estatizar Vicentín aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia. El Estado argentino ya tiene participación accionaria en varias empresas a partir de la estatización de las AFJP".

Finalmente, el viernes pasado, Vicentín informó a productores, acopiadores y corredores de cereales, con los que mantiene pagos incumplidos, que propondrá realizar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para refinanciar la deuda en un plazo de ocho años.

Con una trayectoria de 90 años, Vicentin concentra el 20% de las exportaciones argentinas de aceites vegetales y harinas y pellets, con ventas al exterior que superan los u$S3.000 millones.

La compañía de capitales 100% nacionales, indicó que en los últimos 10 años lleva invertidos u$s900 millones para la mejora y ampliación de sus plantas de molienda, biodiesel, etanol y en los puertos para promover la logística operativa lo que derivó en el aumento significativo de las toneladas de molienda y exportación.

Actualmente, en las plantas de Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda en la provincia de Santa Fe se procesan un total de 21.000 toneladas por día, con una capacidad de almacenamiento de 1,3 millones de toneladas.

