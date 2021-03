Fernández asumió en el PJ y criticó a Macri: "Escriben libros donde no son capaces de admitir el desastre cometido"

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que "la discusión sigue siendo desarrollo o especulación financiera", al asumir la presidencia del Consejo del Partido Justicialista (PJ), oportunidad en la que también criticó al ex presidente Mauricio Macri: "Escriben libros donde no son capaces de admitir el desastre cometido". Fernández asumió desde el 1 de marzo una estrategia de confrontación con la oposición política y de radicalización de su discurso, estrategia que no estuvo ausente en esta oportunidad.

En un acto realizado en el club Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Núñez, Fernández hizo alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio y dijo que "los que ganaron la elección de 2015 eran cultores de la idea de que, en la división internacional del trabajo, nuestro rol era alimentar al mundo", lo que provocó que "de nuevo el desarrollo industrial quedara postergado con la caída de 23.000 pymes".

"Llegamos para volver a industrializarlo, para el desarrollo en cada región de país", sostuvo el Presidente, y amplió: "Para nosotros no es un debate, la prioridad es desarrollarse y distribuir equitativamente. La discusión sigue siendo desarrollo o especulación financiera", completó.

Fernández contó que, después de las elecciones de 2019, el peronismo heredó "una Argentina muy dañada, en terapia intensiva, que se contagió de Covid", y manifestó, al destacar la conformación del Frente de Todos: "Ante tanta desgracia era necesario estar unidos y cerca, y la unidad debe ponernos felices".

"En la unidad logramos el triunfo, fuimos capaces de enfrentar una tremenda pandemia, recuperar economía y trabajo, cuidando la salud de nuestra gente, vacunando a todos los argentinos y argentinas", sintetizó el primer mandatario.

Fernández indicó que "otros se levantan de la cama, hacen Zoom y critican", en referencia al encuentro partidario que encabezó hoy Macri, y criticó también que "escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han hecho".

"Nuestro proyecto es integrador, federal, sin desigualdades, de inclusión y trabajo, que no quiere favorecer la especulación financiera", remarcó Fernández, y resaltó que el objetivo es "volver a poner en el escenario social" a quien "quedó sumergido en la pobreza o quedó sin trabajo o al empresario que da empleo".

"Llegamos al mundo de la política para representar a los que no tenían voz, los desposeídos, a los cabecitas negras y descamisados, fuimos el hecho maldito del país burgués pero también el que más alegría le trajo a la inmensa mayoría de argentinos que trabajan", completó el mandatario.

Tras convocar a todos los jóvenes a "militar con más fuerza que nunca" y resaltar que "hubo muchos en pos de sus ideas que dejaron sus vidas", Fernández ponderó la unidad del peronismo al advertir que "divididos" permitían que "los sinvergüenzas de siempre se hicieran del poder en desmedro de los que más necesitan".

Tras afirmar que la "diferencia" con la oposición es que el peronismo tiene un "proyecto integrador y federal en sus entrañas", Fernández le pidió al peronismo "más política, más debate y más unidad".

En el acto de asunción el Presidente estuvo acompañado por todos los sectores del peronismo que consensuaron la lista denominada "Unidad y Federalismo", que representa a los distintos espacios dentro del movimiento justicialista.

Bajo la premisa de "unidad en la diversidad", el Consejo del PJ nacional junto a Alberto Fernández como presidente estará integrado por la vicepresidenta 1°, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; vicepresidente 2°, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; vicepresidenta 3°, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; vicepresidente 4°, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; y la vicepresidenta 5°, la diputada nacional Lucía Corpacci.

