Feria del libro: presentan un libro sobre el mercado teatral y otro con relatos personales del periodista Chema Forte

Publicado

Está en marcha en Córdoba la 39° Feria del Libro de Córdoba, que se vivirá hasta el día 19 de octubre en la Supermanzana Intendencia y espacios culturales de la ciudad Capital. 

En ese marco, se presenta “Mercado teatral y cadena de valor”, la obra de Raúl S. Algán, un análisis del sector desde un enfoque antropológico, económico y simbólico, con foco en las lógicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Conversarán con el autor Paula Brusca, editora de RGC, y Franco Morán, profesor UNC.

La cita es este miércoles 9 de octubre, a las 18 horas, en el Auditorio Centro Cultural Universitario. La actividad es con entrada libre y gratuita.

Por otro lado, el periodista y escritor Chema Forte llega a Córdoba con su libro testimonial “Nada Urge”.  La presentación se llevará a cabo este sábado 11 de octubre a las 19 horas en la Carpa Susana Cabuchi de la Plaza de la Intendencia.

“Nada Urge” es una compilación de escritos personales que trazan el mapa de la vida del autor, abordando temas universales como viajes, amores, enfermedades y la ciudad de Córdoba. El libro es una invitación a reflexionar sobre estas “eternidades” que Chema Forte finalmente saca a la luz.

El evento contará con la participación del autor y será presentado por Enrique OrschanskiLa entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.


PARA AGENDAR

“Mercado teatral y cadena de valor”

Miércoles 9 de octubre, a las 18 horas, en el Auditorio Centro Cultural Universitario.

“Nada Urge”

Sábado 11 de octubre a las 19 horas en la Carpa Susana Cabuchi de la Plaza de la Intendencia.

