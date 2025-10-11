Conéctate con nosotros

Feria del Libro Córdoba 2025: Este sábado, Martín Kohan, Gustavo Sylvestre, y Chema Forte presentan sus libros

El periodista Gustavo Sylvestre.

La Feria del Libro 2025 propone este sábado una importante agenda de presentaciones de libros. Todas las actividades son gratuitas. Las editoriales expondrán de 11:00 a 21:00 en la Supermanzana de la Intendencia.

Entre las presentaciones destacadas está la del periodista Gustavo Sylvestre, que presentará “Pepe Mujica, ligero de equipaje”, un libro que explora al expresidente uruguayo, con prólogo del Papa Francisco. Estará presentado por Natalia de la Sota en la carpa Leonor Allende desde las 17:00.

A las 19:00, el periodista español Chema Forte cruza el océano para presentar “Nada Urge”, un libro testimonial en el que compila escritos que forman el mapa de su vida. Será en la carpa Susana Cabuchi, donde a las 20:00 también se presentará el libro “San Jerónimo Dei”, con los humoristas gráficos Palmas, HCatalán, Más, Díaz y Lucho.

La figura central de la jornada será Martín Kohan: el pensador, teórico y docente universitario presentará “El tiempo más feliz”, su primera obra destinada a las infancias, que tiene a Córdoba como base de su narración. El encuentro será a las 19:30 en la carpa Leonor Allende.

Otras presentaciones incluyen “El kimono de Mariasan” de María Andrea Pérez (16:00, carpa Leonor Allende), “Mortero el perro héroe de malvinas” de Carlos A. González (17:00, carpa Susana Cabuchi), “Quebranto” de Juan Diego Incardona (18:00, carpa Susana Cabuchi), “¿Dónde termina una lágrima?” de Alejandro De La O y Naty Martínez (19:00, carpa Edith Vera) y “El Evangelio americano” de Francisco Bilbao (19:30, carpa Julio Carri Pérez).

Entre otras propuestas que resaltan para este sábado, también se incluye la charla “A 50 años de la fuga de mujeres del Buen Pastor”, que recuerda este evento ocurrido hace exactamente cinco décadas, en un encuentro a cargo de Cristina Salvarezza, una de las protagonistas, quien estará acompañada por la antropóloga Mariana Tello Weiss, la cronista Josefina Licitra y el arquitecto Augusto Bernhardt, a las 18:30 en la carpa Leonor Allende.

El cierre estará a cargo del dúo cordobés de soul rock Aló Allegro, conformado por dos mujeres exploran paisajes sonoros acústicos en una experiencia musical íntima y envolvente. Será a las 20:30 en el escenario artístico Miguel Iriarte.

La programación completa se puede consultar en este enlace.

