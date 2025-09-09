Conéctate con nosotros

Fentanilo: Secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT

La sede de ANMAT en CABA. (Foto: Gentileza InfoRegión).

El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), fue secuestrado en el marco de la investigación paralela por el fentanilo contaminado donde se trata de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.

Esta medida, según informó el diario La Nación, fue determinada este lunes en medio de la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Roteta en torno a la posible injerencia de la ANMAT en el fentanilo.

No solo la ANMAT está en el ojo de la tormenta, si no también otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud, que dejó de ser querellante en la causa.

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.

Para Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

Asimismo, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.

Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuáles traen aparejado información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó allanar este lunes la sede central de la ANMAT, ubicada en la Avenida De Mayo, la sede del INAME, en la localidad bonaerense de Caseros y domicilios de funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Salud.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

