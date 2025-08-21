Fentanilo contaminado: Salud no podrá ser querellante por la sospecha de responsabilidad de organismos públicos

El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa. De acuerdo a la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

Frente a esta pesquisa, el juez Ernesto Kreplak le revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación. En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, “no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter”.

Este miércoles por la noche Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Respecto a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, antes de las 23.00 del miércoles se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza.

Cabe recordar, que se investigan 96 fallecimientos por el uso de fentanilo contaminado fabricado en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de la familia García Furfaro.

JAVKIN: “LAS DETENCIONES NO VAN A SER LAS ÚLTIMAS”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a las recientes detenciones en la causa por la contaminación con fentanilo, en la que la Municipalidad de Rosario es querellante y detalló que “las detenciones por fentanilo no van a ser las últimas ni las únicas”.

Según manifestó LT3 Rosario AM680: “Los informes del Malbrán y de la Corte confirman que la contaminación se dio en el marco del laboratorio. El juez tomó medidas importantísimas a partir de estas detenciones. Es una causa compleja, con muchísimos informes y carpetas que se van sumando. Entiendo que no van a ser las últimas ni las únicas detenciones”.

Javkin vinculó la investigación con la explosión del laboratorio Apolo en Rosario y explicó: “La historia de Apolo tiene que ver con esto. La condena a García Furfaro y sus socios, que terminaron haciendo probation limpiando el Museo del PJ de San Nicolás, les permitió seguir en el rubro de droguerías y fabricación de medicamentos y eso hoy deriva en esta causa”.

El intendente también recordó un informe de la Aduana que “mostró las falencias en la manipulación de la base de fentanilo”, y reiteró que siempre sospecharon de los vínculos de Furfaro con referentes del narcotráfico de Rosario. “Él mismo confirmó esa relación, mencionando a Segovia y a Alvarado como ‘dos pobres tipos’”, dijo.

Para Javkin, lo que ocurre “es un hecho que no sabemos dónde termina, tanto por la cantidad de familias afectadas como por el desvío ilegal de una droga que hoy está en el centro del debate mundial”.

Finalmente, valoró el avance judicial y concluyó: “Las detenciones son un paso importante, ya que empieza otra etapa de la causa a partir de las indagatorias”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

