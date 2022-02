Femicidio en Carlos Paz: La Policía tuvo en las manos al acusado y lo llevó a tomar el colectivo

Es la historia de un femicidio que podría haberse evitado si la Policía hubiera actuado de modo correcto. Según pudo establecer este medio, la Policía de Villa Carlos Paz en lugar de detener al hombre que estaba arrojando ladrillos contra la ventana de la casa de su ex pareja, lo acompañó hasta la parada de ómnibus en la avenida San Martín, para que regrese a Córdoba Capital, donde tenía su domicilio. Una vez que el patrullero se retiró del lugar, Miguel Garay regresó a la casa, distante a unas cuatro cuadras, y como Liliana, su ex no estaba, habría ingresado en el departamento de la ex suegra, Susana del Valle Sosa, que se encuentra en la parte trasera de la propiedad. Allí la habría atacado a golpes hasta dejarla en grave estado. La mujer moriría horas más tarde.

Según una fuente que pidió reserva de identidad y que habló con ENREDACCIÓN, Liliana, la hija de Susana del Valle Sosa llamó a la Policía para que detuviera el ataque que estaba sufriendo entre las 5 y las 6 de la mañana del domingo.

Una patrulla policial llegó a la vivienda y se encontró con el atacante. La casa se encuentra en el barrio La Cuesta, casi en la salida de Carlos Paz hacía Córdoba Capital. Sin embargo, en lugar de detenerlo, como aparentemente estaba borracho, los efectivos habrían decidido sacarlo de allí y convencerlo para que se fuera a su casa.

Garay recién sería detenido alrededor de las 19 horas de este lunes, un día y medio después de los hechos, acusado de ser el asesino de Sosa. Así lo confirmaron fuentes policiales y judiciales.

El caso es investigado por la Fiscalia de Instrucción de Carlos Paz a cargo de Ricardo Mazzuchi.

La mujer de 62 años murió en el sanatorio Punilla, donde había trabajado como enfermera hasta hacia poco tiempo. La ambulancia, según denunciaron los vecinos, demoró media hora en arribar al lugar.

Según las fuentes consultadas, la mujer presentaba fuertes golpes en la cabeza y la cara.

En tanto, vecinos de la víctima contaron a Canal 12, que en la vivienda de Valle Sosa escucharon discusiones entre ella, su hija y la ex pareja de esta, quienes estaban separados.

En ese sentido, un vecino contó que el ex yerno “iba y volvía con una lata de cerveza en la mano tambaleando porque estaba borracho”, y que previo al crimen de Valle Sosa había discutido con su ex pareja. El hombre, según los vecinos, arribó a la casa de las mujeres entre las 5 y las 6 de mañana.

Por su parte, la hija de la mujer asesinada salió de la casa alrededor de las 8 de la mañana para denunciar ante la Policía ese primer incidente con su ex pareja y cuando regresó unas dos horas más tarde, halló a su madre malherida, desnuda y ensangrentada. Fueron los mismos policías que se llevaron a Garay hasta la parada de ómnibus, los que le recomendaron realizar una denuncia para que se impusiera una perimetral y, de ese modo, proteger su vida.

Lo cierto es que Liliana se encontró con Garay al regresar. El hombre logró golpearla, pero ella pudo evadirse, aparentemente, aprovechando el estado de embriaguez de su ex y salir corriendo de la casa a los gritos. Al hacerlo, tropezó contra un pequeño pilar y se quebró una de sus piernas, aunque logró salvar su vida. Garay huyó y estuvo prófugo un día y medio.

Por último, la organización Mumalá registró en todo el país, en el mes de enero de 2022, un total de 23 femicidios, 5 de ellos, en la provincia de Córdoba. Mientras que en 2021 se notificaron 15 femicidios en el territorio provincial.

Con la colaboración de Erica Schwartz.

>> DÓNDE LLAMAR

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda:

*Línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año

*Mensaje con la palabra “hola” a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional

*En Córdoba: WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898.

