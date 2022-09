Felipe Lábaque, el presidente de Atenas: “Tengo mucha fe en este equipo para volver a ser protagonistas”

Abre la puerta del salón donde están todas las copas y trofeos que Atenas de Córdoba ganó en la cancha y sonríe con orgullo. “Acá está la historia y el esfuerzo de los jugadores y el club. Esto es Atenas” dice el presidente del “Griego” de barrio General Bustos, Felipe Lábaque. El “esto es Atenas” esconde el inequívoco deseo de seguir ganando. Una especie de obligación para cualquiera que llegue hasta este lugar. Se ven las nueve copas de la Liga Nacional y, también, una que está sobre una repisa que da una ventana. “Esa que ves ahí es la Copa Challenger, la que se entrega a los que ganaron tres títulos seguidos o cinco alternados de la Liga Nacional. A nosotros nos falta uno para ser los primeros en tener dos (Los otros miembros del selecto grupo son San Lorenzo y Peñarol de Mar del Plata). Esa es mi obsesión ahora”, confiesa.

Se sienta en la cabecera de una mesa de fórmica que debe tener no menos de tres décadas de vida. Sobre ella, se han firmado los contratos de todas las estrellas que hicieron brillar al club. La entrevista se hará también ahí, rodeado de la historia. “Tengo mucha fe en este equipo para volver a ser protagonistas”, asegura. Lábaque considera a los últimos cuatro años como los más “tremendos de la historia de Atenas” (esquivó tres descensos). Y como para que quede claro, lo resalta: “Haber jugado por el descenso es algo que no podías creer”. Para ello, cuenta con que el nuevo estadio Verde, con capacidad para 3.500 espectadores, ya está cerca de su finalización y ya recibió toda la inversión de dinero. Ahora, los recursos vuelven al básquet.

¿Cómo se armó el equipo y hasta dónde imaginás que puede llegar Atenas en esta temporada 2022/2023?

Primero que nada, el plantel se armó siguiendo la misma conducta de todos los años que estoy acá: Armar el equipo que nuestros recursos permitan. Así que no hemos comprometido para nada el patrimonio del club. No hemos dejado nada librado al azar. El otro tema, es que al tener terminada la inversión en el estadio, hemos podido invertir más en el plantel y la verdad, con los nombres que tenemos y la gente que hemos podido traer, tenés otra esperanza, otra imagen de lo que es el equipo respecto a los últimos tres o cuatro años, así que no digo que estemos para ser campeones, pero sí para ser protagonistas y estar en una buena ubicación de la tabla. La Liga es larga, te va acomodando, y cómo hay cambios que se pueden hacer en su transcurso, lo que vemos ahora, viendo cómo se han conformado los otros equipos, es que vamos a ser muy competitivos.

¿Cómo fue para Atenas y para vos, estar en la situación en la que estuvo el club en las últimas temporadas de la Liga Nacional de Básquet (LNB)?

Algo tremendo, fue una situación tremenda. Un malestar generalizado, un estado de ansiedad impresionante. Porque acá la comisión directiva nos reunimos permanentemente. Somos 20 y gracias a Dios tuve el acompañamiento de todos los directivos. Porque al mostrarle cuál era la realidad, cuál era la situación, al mostrar los montos que se manejan con los jugadores y al haber pasado lo que se pasó, que Atenas no tenga donde jugar como producto de la pandemia, se tomó la decisión, a costa de lo que pudiera pasar en la parte deportiva, de invertir en infraestructura y no en el equipo de básquet. Te podes imaginar, con la historia que tenemos, acostumbrados a ganar y ser protagonistas siempre, y tres años seguidos peleando el descenso, ha sido duro. En realidad, todo lo que pueda decirte sobre esto, es poco.

¿Para ser protagonistas alcanza con los nombres o hace falta algo más?

Casualmente hoy día tenemos una reunión con todos los jugadores del plantel. Hacemos un asado acá para conversar con ellos. Lo único que les tengo que pedir y no es algo nuevo, con la experiencia de los grandes jugadores que hemos tenido y por todo lo que ha pasado por acá, que si no se conforma un grupo humano que tenga armonía, una convivencia buena, por más buenos jugadores que sean, el resultado es malo. Y la prueba, para no ir tan lejos, la tenemos del año pasado, donde al segundo partido estaban peleados entre ellos. Así fue el éxodo de jugadores que tuvimos, producto de la mala convivencia que tuvieron entre ellos. Hoy, el único hincapié que pienso hacerles a los muchachos, es que por sobre todo, tengan cordialidad entre ellos y tengan todos un mismo objetivo. Es fundamental eso.

¿Extrañas a jugadores como Marcelo Milanesio, Héctor Campana, Diego Osella… a la personalidad y el liderazgo que tenían?

Una característica en esos equipos, llámese con Marcelo, el Pichi, Osella, Filloy, Bruno (Lábaque)… era el sentido de pertenencia que tenían para con el club. Eso es muy difícil verlo ahora. Es muy difícil. Marcelo, el Pichi, esos grandes nombres, creían que el club era de ellos. Es lo mismo que siento yo. Eso lo extraño. Jugadores buenos, hemos tenido después de ellos, grandes jugadores, pero esa condición no. Ojalá este año vea algo parecido.

¿Por qué cuesta tanto que los buenos proyectos de jugadores permanezcan en las instituciones donde empiezan su carrera?

Porqué una sola cosa te cambia inmediatamente cualquier objetivo que tengas. Cuando la moneda nuestra vale tan poco, le pagan 1000 dólares en otro lugar, que acá no lo ganan, y se van. Cuando tienen posibilidad de irse, lo hacen. Ahora tenemos éxodo a países como Bolivia, Chile o Perú. El jugador sabe que su tiempo de carrera profesional no es tan larga y trata de aprovechar al máximo las posibilidades. Y cuando les sale una oportunidad, se van.

¿Cómo calificas el estado actual de la cantera de Atenas?

Nosotros armamos una estructura, gastamos muchísimo en la cantera, tenemos un albergue para 14 jugadores y ahora tenemos 12, donde le damos una importancia tremenda, a tal punto que tenemos una de las categorías, la sub-17 que hace más de 70 partidos que no pierde, que ha salido campeona y que ahora va a jugar el campeonato nacional. Ya estamos intercalando jugadores con la Liga Nacional, casualmente buscando eso, de tener una cantera que se amolde a la exigencia de la Liga Nacional. Ahora, con la Liga de Desarrollo, tenemos varios jugadores que vienen bien, que son fabricados acá, en el club.

¿En qué se diferencia la búsqueda de los jugadores hoy respecto a hace 10 o 20 años? ¿Qué buscan hoy para la institución?

En todas las categorías que tiene el club hay una estructura organizada. Se hace un scouting, se eligen los valores y se los desarrolla. Atenas necesita esos jugadores para alimentar la Liga Nacional.

¿Cuál es el nivel actual de la LNB?

Ha decaído bastante por el éxodo de jugadores. Hay muchos jugadores de primer nivel que por la diferencia de la moneda se han ido afuera. Eso ha hecho que los jugadores que te marcan una diferencia, no estén todos acá. Así que el equipo que pueda tener 2 o 3 de esos jugadores va a marcar la diferencia.

¿La Liga está condicionada por la situación económica?

Sí, la situación económica la condiciona. Puede ser que en un año se destape alguna figura y que aparezca un equipo, pero la cuestión económica condiciona a la Liga. La podes pegar y lograr un buen nivel del equipo consiguiendo americanos de nivel, aunque esto siempre es una lotería por más que te manden videos y vos los veas. El que apueste bien por los extranjeros, que tenga 2 o 3 americanos de primerísimo nivel, aunque cuesta mucho traerlos porque son contratos en dólares, te puede marcar diferencias. Si no, no.

Has estado en los grandes logros, ¿qué diferencia ves entre esos momentos y este?

Sucede algo muy raro en relación a lo que se ve en el país, que es estar al frente de una institución que maneja un presupuesto de esta naturaleza y que no debe un peso a nadie, que no tiene un juicio, y que tiene todo con la prolijidad que está. Todo eso te atenúa el no haber sido protagonista. El momento grave, el que no lo podías creer, es haber jugado por el descenso, algo tremendo para la historia de Atenas.

¿Qué aporta Claudio Arrigoni como DT para el desafío de volver al primer plano?

Lo elegimos por cómo terminó el torneo pasado, porque se aviene a la idiosincrasia nuestra y me ha dejado participar en el armado del equipo. Pese a que por esto, en la historia, he recibido muchísimas críticas, no me interesa. Con Eber Baralle en vida teníamos una participación activa en la conformación del equipo. La elección de los jugadores la hemos hechos juntos. Lo único que le pedí, es que ponga a Marcelo (Arrigoni), el hermano, como asistente, que fue DT nuestro y tiene una historia en el club. Tengo mucha fe en él. Por eso, son los dos hermanos los que están al frente.

¿Cuál es el factor diferencial que tiene Atenas esta temporada para soñar con ser protagonista?

Algo que hemos hecho juntos con Claudio, el de hacer mucho hincapié en el factor humano para poder mantener una armonía en el grupo. La Liga es muy desgastante, por eso la convivencia es muy desgastante. Se encargó, desde mucho tiempo antes, de averiguar sobre cada uno de los jugadores que iban a venir, de cómo eran. Mientras que a otros los ha tenido como integrantes de los planteles que dirigió. Hemos buscado el comportamiento que tienen como personas y, por supuesto, que sean buenos jugadores. Hemos hecho ese estudio y por eso tengo mucha fe en este equipo.

[EL PLANTEL DE ATENAS 2022/2023]



-Bases. Alejandro Konsztadt – Augusto Alonso

-Escoltas. Federico Mariani – Máximo Araujo (U23)

-Aleros. Romeao Ferguson (Extranjero) – Octavio Sarmiento (U23)

-Ala Pivote. Fabián Jaimes (Extranjero) – Justin Satchell (Extranjero)

-Pivote. Omar Cantón – Arkeem Joseph (Extranjero)

[EL FIXTURE HASTA DICIEMBRE 2022]]

1-09/10: Atenas vs. Boca

2-11/10: Unión vs. Atenas

3-13/10: San Lorenzo vs. Atenas

4-15/10: Platense vs. Atenas

5-19/10: Atenas vs. La Unión

6-28/10: Atenas vs. Peñarol

7-01/11: Atenas vs. Gimnasia (CR)

8-04/11: Atenas vs. Ferro

9-22/11: Atenas vs. Obras

10-03/12: Atenas vs. Olímpico

11-06/12: Quimsa vs. Atenas

12-08/12: Olímpico vs. Atenas

13-11/12: Independiente (O) vs. Atenas

14-13/12: Atenas vs. Independiente (O)

15-15/12: Atenas vs. Argentino

