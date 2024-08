Federico Sturzenegger: “Lo que Macri no logró en 4 años, Milei lo hizo en un mes”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la gestión del presidente Javier Milei de las críticas que Mauricio Macri. “Discrepo radicalmente… (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible… Lo digo con todo respeto, Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes. Si a mi me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.

Sturzenegger resaltó que “el posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años; si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo se puede decir que no hay gestión”.

“¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello la reforma que ha hecho es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡¿y no hay piquetes?!”, enumeró Sturzenegger en una entrevista con Radio Mitre.

Siguió diciendo que esta gestión va “más a fondo que el gobierno de Macri. Javier lo hace con una convicción y una claridad… Tiene una visión, está planteando una batalla cultural importante. La convicción que tiene en sus ideas es muy inspiradora”.

“Esa idea de que el país ha estado oprimido por una casta que se ha beneficiado del pueblo, ese modelo de la casta eran las ideas de (Juan Domingo) Perón, esa idea de economía corporativa, que la hizo ley (Juan Carlos) Onganía, que hablaba de la sociedad organizada. Obviamente una gestión es muy compleja, falta todo, falta mucho, se cometen errores todo el tiempo, errar es humano, pero me parece que es muy impresionante lo que el Presidente ha logrado”.

