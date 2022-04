Facundo Rufeil: “El único que puede hacer un gobierno de unidad nacional es Schiaretti, por eso tiene que ser presidente”

El intendente de La Calera, Facundo Rufeil, tiene 47 años, es abogado e hincha de Talleres. Se define como “ultra-schiarettista” y afirma que “hoy al país le hace falta esto, le hace falta un gobernador como (Juan) Schiaretti, un candidato a presidente que represente las ideas republicanas y federales; y que pueda hacer un gobierno de unidad nacional. Argentina no sale con los extremos, necesita unidad nacional, y el único que lo puede lograr y hacer es Schiaretti”.

La Calera es una de las ocho ciudades grandes de la provincia y una de las dos principales del Gran Córdoba junto con Alta Gracia. Electo en 2019 por Hacemos por Córdoba, cuenta que un funcionario tiene que estar cien por ciento disponible para los vecinos porque los gobiernos locales son el primer lugar donde la gente va a pedir respuestas a sus problemas. La ciudad saltó a la vista de miles de personas en las últimas semanas, cuando el músico Paulo Londra, decidió relanzar su carrera desde allí y una cancha de básquet y handball se convirtió en un mural de 40 por 20 metros con el cantante como figura. Explica que “la cultura y el deporte son muy importantes para nosotros, porque generan oportunidades y sueños para los chicos y chicas de la ciudad, nos hacen mejores a todos, y también atraen turismo”.

Rufeil tiene un vozarrón particular y sus palabras retumban desde lejos en el paisaje serrano de La Calera. Durante la conversación con ENREDACCIÓN, primero, pidió una limonada, y luego, un cortado en jarro.

Dijiste durante la campaña electoral de 2021, que Schiaretti tiene que ser presidente ¿Por qué lo planteaste?

Es un anhelo y deseo personal mío. En su momento, cuando lo dije, creo que Schiaretti, llevando este modelo cordobés exitoso con el legado de José Manuel De la Sota al ámbito nacional, sería sin duda exitoso para el país. Un modelo republicano, federal; un gobierno que habla poco y hace mucho, con obras públicas al Norte, al Sur, al Este y al Oeste de la provincia; que respeta la diversidad de ideas. Creo que este modelo llevado a la Nación, puede andar muy bien. Y aparte, porque Schiaretti da previsibilidad, es creíble y da certeza.

De la Sota no pudo pasar la barrera del conurbano bonaerense cuando lo intentó. ¿Vos crees que Schiaretti puede pasar esa barrera?

En estos momentos sí. Argentina necesita de una persona que sepa y conozca del manejo del Estado. Saber gestionar políticas públicas y política exterior. Hoy al país le hace falta esto, le hace falta un gobernador como Schiaretti, un candidato a presidente que represente las ideas republicanas y federales y que pueda hacer un gobierno de unidad nacional. Argentina no sale con los extremos, necesita unidad nacional, y el único que lo puede lograr y hacer es Schiaretti.

Schiaretti es peronista. Es, tal vez, un peronismo distinto al que gobierna hoy. Muchos más liberal, mucho más republicano, mucho más federal, pero sin duda es peronista

Hoy el peronismo nacional está en otro lugar diferente al del PJ de Córdoba. ¿Se puede gobernar el país y lograr la unidad nacional que señalás, sin el peronismo?

Schiaretti es peronista. Es, tal vez, un peronismo distinto al que gobierna hoy. Muchos más liberal, mucho más republicano, mucho más federal, pero sin duda es peronista. La realidad es que el gobierno actual del Frente de Todos como Juntos por el Cambio, necesitan a este peronismo republicano.

En los últimos días, el legislador radical Osvaldo Arduh, ha dicho que el macrismo y Schiaretti deben estar en el mismo lugar. ¿Vos crees que el acuerdo político y electoral tiene que ser con JxC o con otros peronistas para que crezca el modelo cordobés o salga de las fronteras de la provincia?

No sé con quien tiene que ser el acuerdo. Creo que a Schiaretti lo buscan todos por lo que te dije anteriormente, porque es previsible, porque es creíble y porque da certeza. No me extraña a mí que lo busque el gobierno nacional actual como que lo busque Juntos por el Cambio. Esto, lo que nos muestra, es la imagen que tiene, no sólo en la provincia, sino a nivel nacional.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo ganaron la última elección legislativa con comodidad frente a Hacemos por Córdoba, ¿El PJ provincial puede hacer frente en 2023 a semejante volumen político, sin Schiaretti como candidato?

Por supuesto que sí. De la mano de Schiaretti. La elección provincial es cordobesa. El electorado va a ver, a través de Schiaretti, de seguir con los pasos actuales. Si Schiaretti pone los candidatos nuevos, que vayan en la fórmula, y si siguen este modelo cordobés de Schiaretti y el legado de De la Sota, los logros de 24 años, de una provincia exitosa y le pueden mostrar al electorado que van a seguir con estos pasos, no tengo dudas. Aparte, el cordobés sabe cuando vota en una elección a gobernador o a intendente que cuando elige diputados y senadores nacionales. No es lo mismo. No creo que la elección que hizo Luis Juez en las legislativas la pueda repetir para una gobernación por el solo hecho que ya tuvo en un poder ejecutivo, donde habló mucho, pero hizo muy poco.

No creo que la elección que hizo Luis Juez en las legislativas la pueda repetir para una gobernación por el solo hecho que ya tuvo en un poder ejecutivo, donde habló mucho, pero hizo muy poco.

Vos estás junto a otros dirigentes del PJ dentro de un espacio que se denomina de renovación. ¿A qué le llaman hoy “renovación” dentro del PJ provincial?

Renovación dentro del PJ hoy, es (Martín) Llaryora; (Manuel) Calvo; (Natalia) De la Sota; (el ministro de Gobierno, Facundo) Torres; (la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura) Jure; (Ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, Paulo) Cassinerio; (la ministra de la Mujer, Claudia) Martínez; una cantidad de jóvenes con experiencia. Esa es la renovación. Tampoco creo que sea todo de jóvenes, necesitamos de la experiencia. Tiene que ser una conjunción entre jóvenes y experimentados. No es sólo una cuestión generacional. No hay que romper este modelo cordobés, hay que conjugar juventud y experiencia. Esta renovación ya tiene experiencia en la función pública, son funcionarios de mucho tiempo y que tienen mucho para dar.

¿Cuál es el mejor candidato a gobernador que puede ofrecer el PJ en 2023?

El mejor candidato es el que decida Juan Schiaretti.

El peronismo siempre tuvo una dificultad en su relación con el campo, el peronismo ha sido sinónimo de industrialización. ¿Cómo pudo establecer una relación diferente en Córdoba y representarlo?

Creo que está dentro de lo que es el modelo cordobés. El campo para nosotros es muy importante, nos trae divisas, es producción, es materia prima a la que le podemos dar valor agregado. La relación que ha tenido con el “campo” Juan Schiaretti siempre ha sido de apoyo constante. Es el principal capital que nosotros tenemos para generar divisas. De la Sota y Schiaretti han transformado al PJ cordobés en estos 24 años, le han dado una vuelta de rosca a lo que es el PJ en todo el país, lo han modernizado, han ido más allá, superando incluso barreras históricas. Justamente esto, es lo que le hace falta a la Argentina hoy, esta unidad. El único que puede unir sectores es este peronismo, es Schiaretti. Córdoba es completo, uno puede ver el polo social, el polo industrial, el polo agrario, el polo de las obras públicas, es un dirigente que puede jugar con distintos esquemas y puede gobernar porque Juan es peronista. Lo nuestro no es un partido, es un movimiento y en ese movimiento confluimos los distintos peronistas, de izquierda, de derecha, de centro… Somos todos peronistas. Hoy al país le hace falta un peronista como Schiaretti.

El campo para nosotros es muy importante, nos trae divisas, es producción, es materia prima a la que le podemos dar valor agregado. La relación que ha tenido con el “campo” Juan Schiaretti siempre ha sido de apoyo constante.

¿Qué puede darle el Ente Metropolitano a La Calera?

El Ente, no sólo a La Calera, sino a todos los integrantes, nos va a dar soluciones sustanciales a los grandes problemas que tenemos las ciudades colindantes a la Capital y le podemos cambiar la calidad de vida a los vecinos. A nosotros nos divide con la Capital la avenida intercountries, uno se para enfrente, a la izquierda tiene La Calera y a la derecha Córdoba. Nos separa una calle y los problemas son de todos. Entonces, los problemas de cloacas, de transporte, de medio ambiente, de economía circular, de la tecnología, deben ser resueltos mancomunadamente. Esto es, con acciones políticas en conjunto, es mucho más fácil solucionar los problemas. Por supuesto que para eso, tiene que tener financiamiento.

¿Cuáles son las prioridades de ese financiamiento?

Hoy ambiente, hoy transporte, hoy economía circular, hoy tecnología. Por ejemplo, La Calera tiene un proyecto grande de la troncal de cloacas que va justo por la avenida intercountries. En vez de hacer sólo la troncal La Calera, porque no sumamos la zona de Córdoba y solucionar un problema ambiental y de progreso de modo conjunto. A ello, se suma que el volcamiento se puede hacer en Martinoli, que es más grande que en Calera. Lo mismo, aquello que es más chico, como el uso de aplicaciones que mencionaba Martín (Llaryora) para el carné digital o la inscripción de los negocios más chicos para que haya menos burocracia, el convenio con el CIDI. Porqué tiene que haber una sola línea de transporte, porque no podemos hacer que las líneas de transporte de Capital entren a Calera y las nuestras a Capital. Hay que tener la voluntad, la grandeza de poder ceder y de conseguir financiamiento que nos permita poner en marcha estas soluciones y para que el Ente no termine en un “blef”.

Hay que tener la voluntad, la grandeza de poder ceder y de conseguir financiamiento que nos permita poner en marcha estas soluciones y para que el Ente no termine en un “blef”.

La Calera ha generado en los últimos tiempos algunas acciones de alta visibilidad, como el regreso y el mural de Paulo Londra. ¿En ese marco, cuáles son las líneas centrales de políticas públicas de tu gestión?

Creo que todo Estado actual, sea provincial o local, necesitan dos políticas de Estado que no le tienen que faltar: Una la tecnología y la otra, el ambiente. Nosotros hemos puesto en marcha un plan para desarrollar un polo tecnológico en La Calera, que se denomina Plan para el Desarrollo de la Economía del Conocimiento al 2030. Que quedé instalado, eso es el progreso para nuestras comunidades, es el futuro. Es una ordenanza y adhiere a la Ley Provincial de la Economía del Conocimiento y le agrega algunos factores clave: la exenciones impositivas para poder radicar estas industrias acá; el otro una academia de programación, que complementa la acción de las tres escuelas técnicas que tenemos. Nosotros queremos que la mano de obra de las empresas que se radiquen en la ciudad sea de La Calera. Y después, declara a Calera como un polo tecnológico, para buscar la radicación de la mayor cantidad de empresas que sea posible. Ya tenemos seis empresas en proceso de radicación. Eso nos va generar puestos de trabajo. A su vez, la tecnología mejora nuestra capacidad de gestión y mejora la vida de los vecinos y vecinas. Nosotros no teníamos sala de monitoreo del nivel de las cisternas de agua, un servicio clave en nuestra ciudad. Ahora lo tenemos. No teníamos detectores de patentes para saber cuántos entran y salen de Calera, ahora lo tenemos. Medir el caudal de nuestros ríos para prevenir inundaciones; que cada comerciante y escuela de la ciudad tenga un botón de alarma temprana para mejorar la seguridad. En esto, es importante la colaboración público-privada. Mientras que la cultura, como la acción de Paulo Londra, y el deporte, le sirven a La Calera, porque además del desarrollo de nuestra comunidad, traen turismo, y nos permite convertirnos en referencia nacional.

>> BACKSTAGE

¿Qué es lo primero que hacés en el día?

Trabajar, no hago otra cosa. Lo primero que hago al llegar al municipio, es agarrar y leer el diario para estar informado y luego comienzo con la agenda de gestión durante todo el día. La función pública la tomo en serio, con responsabilidad. Uno maneja recursos públicos, tienen que solucionar problemas que tienen los vecinos y vecinas, y porque uno quiere cambiar la calidad de vida de los calerenses. Vivo cien por ciento para esto.

¿Vas al supermercado?

Sí, pero soy de acompañar, me voy a un bar a tomar un cafecito.

¿Pastas o asado?

Asado.

¿Comprás el asado del domingo?

Sí, al Gringo de El Ruedo. Lo aprendí a hacer de grande, me distrae, me relaja.

¿Cuánto sale el kilo?

Mil cien, mil doscientos pesos.

¿Qué libro estás leyendo ahora?

Generalmente soy de repetir libros. Me gusta mucho la historia argentina. Soy de agarrar libros que he leído. Por ejemplo, “Manual de zonceras argentinas” (Arturo Jauretche) es un libro de cabecera mío. “Conducción política” (Juan Domingo Perón). Son claves. Después, de historiadores como Felipe Pigna o Daniel Balmaceda, que tienen otro enfoque de la historia argentina.

¿Sos cabulero?

No. Creo en el trabajo.

¿Carlos Menem o Néstor Kirchner?

Ninguno de los dos, el próximo, Juan Schiaretti.

¿El mar o las sierras?

Las sierras.

¿Televisión o Netflix?

Netflix.

—