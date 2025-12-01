Fabricantes de armas de EEUU obtienen casi la mitad de ingresos globales de 100 principales empresas del rubro en 2024

Los ingresos globales por armas de las 100 mayores empresas armamentísticas del mundo alcanzaron un récord de 679.000 millones de dólares en 2024, y los fabricantes estadounidenses representaron cerca de la mitad del total, señala un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, siglas en inglés).

El informe señala que este gran incremento se debió a los conflictos en Ucrania y Gaza, al crecimiento de las tensiones geopolíticas mundiales y regionales, y al gasto militar cada vez mayor en todo el mundo.

En 2024, las 39 empresas estadounidenses que figuran en la lista de las 100 principales del SIPRI registraron unos ingresos combinados por armas de 334.000 millones de dólares, 3,8 por ciento más con respecto al año anterior y representa casi la mitad del total de las 100 principales.

El informe indica que 30 de las 39 empresas estadounidenses aumentaron sus ingresos por armas.

La empresa estadounidense SpaceX apareció por primera vez entre las 100 principales del SIPRI después de que sus ingresos por armas se duplicaron con creces en comparación con 2023, alcanzando los 1.800 millones de dólares.

De acuerdo con el think tank con sede en Suecia, los ingresos por ventas de armas y servicios militares de las 100 principales empresas productoras de armas y servicios militares del SIPRI aumentaron un 5,9 por ciento interanual en 2024.

“El año pasado, los ingresos mundiales por armas alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI, ya que los fabricantes aprovecharon la elevada demanda”, dijo Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI.

Desde una perspectiva regional, el SIPRI señaló que la mayor parte del aumento global de los ingresos por armas procede de empresas con sede en Europa y Estados Unidos.

De las 26 empresas de armas de las 100 principales de la lista de SIPRI con sede en países europeos distintos de Rusia, 23 registraron mayores ingresos por armas en 2024.

Sus ingresos combinados por armas crecieron un 13 por ciento, hasta alcanzar los 151.000 millones de dólares. El informe menciona que este aumento estuvo relacionado con la demanda derivada de la crisis en Ucrania.

Fundado en 1966, el SIPRI es un instituto independiente que lleva a cabo investigaciones sobre seguridad, conflictos y control de armas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.