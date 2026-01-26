Conéctate con nosotros

Extraordinarias: El Gobierno avanzará con la reforma de la Ley Penal Juvenil

La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich. (Florencia Downes / Télam / Archivo).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que el tratamiento de la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias, junto al proyecto de reforma laboral.

Desde su cuenta personal de la red social X, Adorni indicó que así se definió tras la reunión con el equipo de trabajo conformado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interio, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, expresó el funcionario.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, había afirmado que el nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil “van a terminar con la locura” de que un menor quede libre si es culpable de un delito. Agregó que quien “elija delinquir, pagará las consecuencias” y añadió: “Basta de zafar por ser menor” (sic).

Desde que ejerció su rol como ministra de Seguridad, Bullrich sostiene una postura de ‘tolerancia cero’ ante los criminales, sin distinción de la edad de quien cometa el delito, e impulsa una reforma integral del Código Penal para reemplazar lo que denomina “doctrina zaffaronista”, en referencia al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Eugenio Zaffaroni, por “la protección de las víctimas por sobre los derechos de los delincuentes”.

La Ley Penal Juvenil, junto con la reforma del Código Penal, forman parte de las modificaciones que buscará aprobar el oficialismo en el Congreso desde el 2 de febrero, momento en que comenzarán las sesiones extraordinarias.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

