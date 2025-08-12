Conéctate con nosotros

Noticias

Expropiación de YPF: La Justicia de EE.UU. decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

Publicado

El edificio de YPF en Buenos Aires. (Foto: Archivo).

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá este martes el destino de una orden judicial que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de una indemnización de u$s16.100 millones más intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park. La decisión determinará si se mantiene la suspensión temporal de la orden emitida por la jueza Loretta Preska, se levanta o se exige al país presentar otra garantía.

El pasado 30 de junio, Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de Argentina, ordenando la entrega de las acciones de YPF para cumplir con la indemnización. La defensa argentina apeló la decisión, logrando una suspensión provisional mientras el tribunal analiza el caso. Actualmente, el país mantiene dos apelaciones: una contra la sentencia que obliga al pago de la indemnización y otra contra la orden de entrega de las acciones.

Los abogados argentinos argumentan que Preska excedió su jurisdicción, ya que las acciones de YPF, registradas en la Caja de Valores, no pueden ser expropiadas sin la aprobación del Congreso de la Nación, que requiere una mayoría especial de dos tercios.

“Esto no es un juicio comercial entre empresas, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, señala el escrito presentado. Además, advierten que la entrega de las acciones podría generar “consecuencias irreparables” si los demandantes las venden antes de resolverse la apelación, comparando el daño con “no poder volver a meter al genio en la botella”.

