Excelente fin de semana turístico en Córdoba

El último fin de semana dejó un balance muy positivo para la actividad turística en la provincia de Córdoba, favorecido por las buenas condiciones climáticas, que alentaron el movimiento de visitantes y las escapadas en distintos destinos del interior provincial.

De acuerdo a los datos relevados por el área de Estadísticas, a partir de la información brindada por los municipios, numerosos destinos registraron muy buenos niveles de ocupación, superando el 60%. Entre ellos se destacan La Cumbre (67%), Nono (97,8%), Las Rabonas (92%), Yacanto de Calamuchita (83%), Villa General Belgrano (99%), Potrero de Garay (70%), Almafuerte (95%), Villa Cura Brochero (92%), Villa Ciudad Parque (70%), Balnearia (95%), Mina Clavero (90%), La Falda (85%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Villa Carlos Paz (88%, con categorías superiores que alcanzaron el 98%), Río Ceballos (68%), Los Reartes (74%), Huerta Grande (69%) y San Lorenzo (79%). En tanto, las Sierras del Sur alcanzaron un promedio general del 85%.

Un caso destacado fue Miramar, que alcanzó ocupación plena, con derivación de turistas hacia localidades cercanas como Balnearia, Villa Concepción del Tío, Marul y La Para, reflejando el alto nivel de demanda registrado en la región.

El Valle de Traslasierra volvió a mostrar un comportamiento muy importante, con Villa Cura Brochero, Mina Clavero y especialmente Nono, que se posicionó como una de las localidades más elegidas del fin de semana, con un intenso flujo vehicular para el ingreso al destino. A su vez, Cosquín y las localidades de su entorno registraron altísimos niveles de ocupación, impulsados por la realización del Festival Nacional de Folklore, uno de los principales eventos culturales del país.

En este contexto, la agenda cultural y de eventos cumplió un rol clave durante el fin de semana, con propuestas desarrolladas en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.

Asimismo, Santa Rosa de Calamuchita mantiene, junto a Villa General Belgrano, niveles de ocupación semanal cercanos al 85%, con picos de alta ocupación durante los fines de semana.

Si bien la temporada había comenzado con proyecciones moderadas, estos resultados permiten anticipar un desempeño muy favorable, aun con estadías promedio más cortas.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, además de los tradicionales mercados de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se observa un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de San Juan, Mendoza y provincias del norte del país.

