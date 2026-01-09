Evacuación preventiva de residentes y turistas por incendios en Epuyén y El Hoyo

Las autoridades municipales de Epuyén y El Hoyo, al noroeste de la provincia de Chubut, en la región cordillerana, dispusieron este jueves la salida ordenada de pobladores y turistas, ante el avance descontrolado de las llamas en ambas localidades, al tiempo que se restringió el tránsito sobre la Ruta 40.

El fuego, que se había originado en la zona de Puerto Patriada, ya amenaza áreas pobladas, debido a los cambios bruscos en la dirección del viento.

Por lo tanto, las intendencias de Epuyén, en coordinación con la de El Hoyo, dispusieron la salida ordenada de vecinos y turistas, priorizando la seguridad ante un posible avance de las llamas: “Mantengan la calma y sigan las indicaciones”, solicitaron los funcionarios, en medio de la emergencia.

Hasta el momento no se reportaron heridos, mientras los brigadistas continuaba trabajando en la noche del jueves para tratar de contener el incendio.

Por su parte, Vialidad Nacional (VN) informó que restringió completamente el tránsito entre Epuyén y El Hoyo, ya que las llamas están cerca de la calzada, mientras que los camiones no pueden circular entre Bariloche y El Bolsón, ya que hay una gran cantidad de vehículos de gran porte, afectados al operativo.

En tanto, desde Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó un foco cerca la Reserva Nacional Alto Bio Bio, ubicado a unos 60 kilómetros del Paso Pino Hachado, en Neuquén, lo que activó el alerta en esa provincia.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó anoche que “el incendio, iniciado el pasado lunes en Puerto Patriada, lleva afectadas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo” y aseguró que “la Fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer comprobó que fue iniciado de forma intencional, mediante el uso de acelerantes”.

Torres explicó que “se encuentran trabajando en la zona más de 300 personas, en un despliegue total de brigadistas nacionales y provinciales, bomberos voluntarios de toda la provincia, personal de defensa civil, equipos de Vialidad y fuerzas de seguridad”.

Por último, detalló que “durante todo el día han estado operando seis medios aéreos en los principales puntos críticos, incluyendo 5 aviones hidrantes y 1 helicóptero. Además, se sumó a las tareas de combate del fuego un Boeing 737 FireLiner (del gobierno de Santiago del Estero), con capacidad para transportar 15.000 litros de agua”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

